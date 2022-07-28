伊州國慶日7死31傷槍案 兇嫌117項重罪起訴

在伊利諾州海嵐公園市國慶日遊行活動中濫射的嫌犯克里莫，被控逾百項罪名。(美聯社)

伊州 芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)7月4日獨立紀念日遊行活動期間發生的嚴重槍擊 案，聯邦大陪審團27日以117項重罪起訴兇嫌克里莫(Robert E. Crimo III)，包括41項一級謀殺罪、48項謀殺未遂罪及48項嚴重毆打傷人罪。

這場震動全國的槍擊案共造成七人死亡，31人受傷。

伊州民眾向獨立紀念日遊行活動中遭槍擊的七名死者致敬。(美聯社)

檢察官 早前已對克里莫提出多項謀殺罪，27日再宣布聯邦大陪審團控告他合計117項罪名。21歲的克里莫被逮捕後，已向警方承認行凶。

萊克郡(Lake County)伊州檢察官萊因哈特( Eric Rinehart )表示，除一級謀殺罪外，48項謀殺未遂罪及48起涉及槍支的嚴重毆打罪，代表每個遭子彈、子彈碎片及彈片擊中的受害人。

檢察官在法庭聆訊期間提出謀殺指控時說，槍擊事件後，警方接報派出百多人到場搜捕槍手，後來在遊行沿線一棟建築物屋頂，發現一支半自動步槍及80多個彈殼，懷疑槍手是從屋頂隨機向人群開槍。

調查人員相信，克里莫與一片恐慌的人群混在一起逃離現場，然後駕走了他母親的汽車，他一度考慮前往威斯康辛州麥迪遜的慶祝活動中發動第二次襲擊，但後來改變主意返回伊州，最終被警方逮捕。

克里莫將於8月3日出庭。

當局表示，傷者的年齡由8歲至80多歲不等，其中一名八歲男童羅伯茨(Cooper Roberts)脊椎被擊中，腰部以下癱瘓。