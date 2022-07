拉斯維加斯最大人造湖乾涸「陸續冒出遺體」疑謀殺扔湖

因「賭城 」聞名的美國拉斯維加斯,近來境內的一座人工湖「米德湖」,因為湖水乾涸而露出底部。結果在湖底裡,卻意外出現多具不明遺體,令人毛骨聳然。

根據日本 媒體「AFPBB News」報導,米德湖是美國最大的人造湖和蓄水池,由於水位下降的關係,5月發現了一具男性的白骨遺體。經過調查,研判這位男性應該是在1970至1980年時,因為頭部遭到重擊被殺害,再被裝進桶子內扔進湖裡。兇手則可能是當時活躍的犯罪組織。

就在這位男性遺體出土幾天後,米德湖國立公園當局又再找到了另一具遺體。而到了本月25日下午,當局又接獲民眾通報,表示在一處湖灘附近發現屍體。也是自五月以來,米德湖境內出現的第三具遺體,至於死者身分為何還有待釐清。

近來受到歷史性乾旱的影響,美國西部許多蓄水池及湖水,水位都創下了歷史新低。因「胡佛水壩(Hoover Dam)」而產生的米德湖,最近的水位也處在1930年以來的低點,顯示將可能出現嚴重的缺水危機。

📢 Newly exposed shoreline is dense and difficult to navigate. As a result, vehicles, vessels and people can get stuck.



❗ If you're struggling to maneuver your car, boat or yourself along the beach, immediately head to higher ground if possible. No boat or car is worth a life. pic.twitter.com/VcR0sOGOQ6