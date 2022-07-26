聯邦偵破4起內線交易案 指控9人 前共和黨眾議員拜耳被捕

紐約聯邦檢察官25日宣布偵破四起內線交易案，並分別對九人提出指控。圖為25日在印第安納州被捕的前共和黨眾議員拜耳。(美聯社)

紐約聯邦檢察官25日宣布偵破四起內線交易案，並分別對九人提出指控，其中的前國會共和黨眾議員 拜耳(Stephen Buyer)25日在印第安納州被捕，聯邦證券委員會(SEC)對他提出內線交易的民事指控。

此次查處的四起內線交易案是執法部門十年來力度最大的執法行動，其他被控人包括三名高科技企業主管、一名投資 銀行家和一名曾接受聯調局(FBI)特工訓練的男子。

參與查處的聯邦檢方和SEC官員表示，四起內線交易案相互沒有關連，但內線交易者獲取千百萬元非法利潤。

拜耳1993至2011年擔任國會眾議員期間曾是電訊監督委員會成員，他被控參與內線交易，利用顧問和說客身分非法賺取35萬元。但辯護律師認為拜耳無辜，稱他的股票 交易完全合法。

SEC的民事訴訟說，拜耳2018年3月某日與T-Mobile一名高管打高爾夫球，在得知尚未公開的T-Mobile收購Sprint計畫後，次日便購買Sprint股票。SEC執法部門主任格魯瓦(Gurbir S. Grewal)說：「拜耳作為律師、前檢察官和前國會議員，利用內幕消息非法牟利，不但違反聯邦證券法，而且破壞了公眾對金融市場公正性的信任與信心。」

檢方起訴的矽谷高科技公司三名高管是指他們利用從雇主聽到的購併消息進行內線交易。第三個內線交易案是一個接受FBI訓練的男子，從華府一家律師事務所的女友處獲悉默克公司(Merck & Co)將收購默沙東(Pandion Therapeutics)的消息後，與人一起非法牟利140多萬元。第四個內線交易案是一個紐約投資銀行家向人洩露一起合併案的消息，以便與其分得28萬元收益。