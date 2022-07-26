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「愛炫」牧師宣道 3蒙面男持槍闖教堂 百萬首飾當眾被搶

記者張聲肇╱綜合報導
媒體號為「愛炫」的紐約「明日領袖」教會傳教士米勒-懷德海24日宣道時當眾遭搶，夫妻兩人身上價值逾百萬的首飾被洗劫一空。(美聯社)
媒體號為「愛炫」的紐約「明日領袖」教會傳教士米勒-懷德海24日宣道時當眾遭搶，夫妻兩人身上價值逾百萬的首飾被洗劫一空。(美聯社)

媒體號為「愛炫」的紐約「明日領袖」教會傳教士懷德海(Lamor Miller-Whitehead)24日宣道時當眾遭搶，夫妻兩人身上的值錢首飾被洗劫一空，損失超過百萬元。

警方說，三名蒙面男子持槍闖進教堂，當著約25名信徒的面，剝下懷德海夫妻身上的首飾。懷德海說，被拿走的首飾包括主教戒指、婚戒、項鍊，接著還「拍拍我的脖子，拿走內衣裡面的項鍊」，因為「他們知道我還有其他珠寶」。

根據教堂的監視錄影，懷德海知道強盜衝著他來，馬上舉起雙手，跪在地上說，配合劫匪，因為他不希望信徒受到傷害。「我跪下來的時候，他們跑到我太太那邊，拿走她全部首飾，還對著我們八個月大嬰孩亮槍。」

警方說，搶匪拿走價值100多萬元的首飾後，徒步逃離現場，坐上一輛白色的賓士車逃逸。

現年44歲的懷德海曾就讀紐約神學院，獲得「上升希望神學院人類服務教會」傳教證書，自傳稱擁有紐約州傳教許可證，也具備主持婚喪禮的資格。2013年，他在布魯克林區創辦了「明日領袖」教會(the Leaders of Tomorrow International Ministries)。

出門以勞斯萊斯豪華車代步的懷德海在教會的資歷表上，強調自己和紐約市亞當斯(Eric Adams)關係良好；亞當斯對此搶案甚表憤慨，責成市警局「徹查」本案，盡速將歹徒繩之以法。

懷德海鼓勵搶匪自首。「我原諒你們，也為你們祈禱，希望上帝把你們從此刻的心態解救出來。」

懷德海在自己的Instagram帳戶上，公然展現自己的Louis Vuitton名牌西裝、超大珠寶和時髦名車。24日晚，他駁斥媒體對他下「愛炫」的標題。「這不是我愛不愛炫的問題。這是我想買什麼東西的問題。對我來說，重點就是買我要買的東西。我努力賺錢，當然想買甚麼就買什麼。」

紐約郵報報導，懷德海曾因身分欺詐和重竊罪坐過五年牢。

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