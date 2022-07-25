近代大懸案 失蹤50年工會領袖 屍首埋新州？FBI 找遺骸
失蹤近50年的前國際卡車司機工會領袖霍法(Jimmy Hoffa)的行蹤至今仍是個謎，近日傳出他被埋在新澤西州的普拉斯基高架橋(Pulaski Skyway)下；聯邦調查局在調查後表示，找不出霍法的遺骸埋在這座橋下的證據，但找尋他的下落的行動不會終止。
1975年7月30日，62歲的霍法到密西根州在底特律近郊與一群黑社會人士見面，從此之後就音訊全無；警方當時接獲他的家人報案後展開調查，但毫無所獲，政府於1982年推定霍法死亡；霍法失蹤是美國近代的大懸案之一，也不時傳出相關的陰謀論，或者他的下落，而他的遺體被埋在普拉斯基高架橋下，就是最近的一樁。
FBI底特律辦公室發言人瑪拉‧施耐德(Mara Schneider)表示，沒有證據顯示霍法的遺骸埋在普拉斯基高架橋下；施耐德表示，在新澤西州的搜查，並沒有發現任何有價值的潛在證據，FBI不預期會在當地繼續蒐查下去，但是尋找霍法遺骸的相關線索的行動不會停止；她不願進一步透漏更多細節。
調查之所以會從密西根延伸到新澤西州，是因為記者莫德亞(Dan Moldea)去年公布與卡波拉(Frank Cappola)的訪談，卡波拉在訪談中稱，他在1970年代與父親保羅(Paul Cappola)都在普拉斯基高架橋下、現已廢棄的PJP垃圾掩埋場工作。
已在2020年去世的卡波拉在訪談中，敘述幫派份子1975年將霍法的遺體送到PJP後，他們是如何將其藏入鐵桶內，然後與其他桶子、磚石、砂礫等混在一起，而且為了掩人耳目，保羅還親自在掩埋場100碼外的地方挖坑，以掩埋屍首。
對於FBI「一無所獲」的說法，莫德亞說，FBI根本沒有在訪談中認為可能性最高的地點調查，FBI因他的報導而找上他，卻反而給他一種「感謝你的意見，但我們的調查結束了」；莫德亞還說，卡波拉說當時保羅挖了「非常、非常深」的坑。
霍法於1957年至1971年間，擔任擁有210萬會員的「國際卡車司機工會」(International Brotherhood of Teamsters，IBT)主席，曾經是國內重要的工會領袖之一，其主席的身分甚至在他因試圖行賄陪審團等罪名而鋃鐺入獄的期間，依然得到保留。
霍法在1971年因接受不再擔任IBT主席等條件，而換得尼克森特赦，但是在1975年失蹤，至今依然不見遺骸；由於IBT在霍法任內行事激進，外界推測，霍法可能因為仍想重回IBT而觸怒敵對勢力，導致其遭到幫派份子盯上。
上一則
FB留言