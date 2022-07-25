近代大懸案 失蹤50年工會領袖 屍首埋新州？FBI 找遺骸

失蹤近50年的前國際卡車司機工會領袖霍法傳被埋在普拉斯基高架橋下的這個地點。(美聯社)

失蹤近50年的前國際卡車司機工會領袖霍法(Jimmy Hoffa)的行蹤至今仍是個謎，近日傳出他被埋在新澤西州 的普拉斯基高架橋(Pulaski Skyway)下；聯邦調查局在調查後表示，找不出霍法的遺骸埋在這座橋下的證據，但找尋他的下落的行動不會終止。

1975年7月30日，62歲的霍法到密西根州在底特律近郊與一群黑社會人士見面，從此之後就音訊全無；警方當時接獲他的家人報案後展開調查，但毫無所獲，政府於1982年推定霍法死亡；霍法失蹤是美國近代的大懸案之一，也不時傳出相關的陰謀論，或者他的下落，而他的遺體被埋在普拉斯基高架橋下，就是最近的一樁。

FBI 底特律辦公室發言人瑪拉‧施耐德(Mara Schneider)表示，沒有證據顯示霍法的遺骸埋在普拉斯基高架橋下；施耐德表示，在新澤西州的搜查，並沒有發現任何有價值的潛在證據，FBI不預期會在當地繼續蒐查下去，但是尋找霍法遺骸的相關線索的行動不會停止；她不願進一步透漏更多細節。

調查之所以會從密西根延伸到新澤西州，是因為記者莫德亞(Dan Moldea)去年公布與卡波拉(Frank Cappola)的訪談，卡波拉在訪談中稱，他在1970年代與父親保羅(Paul Cappola)都在普拉斯基高架橋下、現已廢棄的PJP垃圾掩埋場工作。

已在2020年去世的卡波拉在訪談中，敘述幫派 份子1975年將霍法的遺體送到PJP後，他們是如何將其藏入鐵桶內，然後與其他桶子、磚石、砂礫等混在一起，而且為了掩人耳目，保羅還親自在掩埋場100碼外的地方挖坑，以掩埋屍首。

對於FBI「一無所獲」的說法，莫德亞說，FBI根本沒有在訪談中認為可能性最高的地點調查，FBI因他的報導而找上他，卻反而給他一種「感謝你的意見，但我們的調查結束了」；莫德亞還說，卡波拉說當時保羅挖了「非常、非常深」的坑。

霍法於1957年至1971年間，擔任擁有210萬會員的「國際卡車司機工會」(International Brotherhood of Teamsters，IBT)主席，曾經是國內重要的工會領袖之一，其主席的身分甚至在他因試圖行賄陪審團等罪名而鋃鐺入獄的期間，依然得到保留。

霍法在1971年因接受不再擔任IBT主席等條件，而換得尼克森特赦，但是在1975年失蹤，至今依然不見遺骸；由於IBT在霍法任內行事激進，外界推測，霍法可能因為仍想重回IBT而觸怒敵對勢力，導致其遭到幫派份子盯上。