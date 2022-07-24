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客戶個資被駭外洩 T-Mobile 3.5億元和解

記者顏伶如／綜合報導
行動電信服務供應商T-Mobile的用戶個資遭駭，用戶權益受損進而興訴，如今將以3億5000萬元和解收場。圖為在紐約市曼哈頓一家T-Mobile門市的商標。(路透)
行動電信服務供應商T-Mobile的用戶個資遭駭，用戶權益受損進而興訴，如今將以3億5000萬元和解收場。圖為在紐約市曼哈頓一家T-Mobile門市的商標。(路透)

7660萬全美用戶機密個資傳出2021年曾經遭駭之後，行動電信服務供應商T-Mobile遭到消費者聯合訴訟，全案如今將以3億5000萬元和解收場。T-Mobile也承諾將在今、明兩年為加強網路安全的防護與技術共計投注1億5000萬元。

2021年遭駭事件中，T-Mobile用戶的姓名、地址、社會安全號碼、駕照號碼等機密個資因此外洩。事發之後，T-Mobile坦承，除了現有用戶個資外洩之外，曾經向T-Mobile申請聯名信用卡的消費者，個資同樣被駭。

T-Mobile聯合訴訟由密蘇里州西區聯邦區域法院審理，和解達成之後，每名用戶可以獲得多少賠償，目前仍不清楚。不過，根據和解條款，每名用戶收到的賠償金上限為2500元。

根據22日建檔的法院紀錄，T-Mobile委任律師團向法院指出，和解並不代表T-Mobile承認任何疏失。和解協議仍須經過法官批准才能生效。法官批准後，T-Mobile必須在十天內將賠償款項撥入基金，通知消費者有權申請賠償的作業開銷成本，也由T-Mobile負擔。

近幾年來，不少科技業、銀行業以及零售業者紛紛傳出遭受駭客入侵的案例，T-Mobile便是其中之一。

T-Mobile發表聲明說：「我們持續投資時間、精力以及各種資源，希望解決這項挑戰。對於這起聯合訴訟案件處理完畢，我們深表欣慰。」

2021年8月，媒體報導傳出1億多T-Mobile消費者個資遭駭並在黑市轉售之後，T-Mobile發表聲明坦承系統遭駭。由於這起駭客事件已經是T-Mobile四年當中第五次發生類似狀況，執行長形容這起案件讓公司「很丟臉」。

對T-Mobile提告的聯合訴訟中，消費者指控T-Mobile沒有善盡保護舊用戶、現有客戶以及未來客戶個資安全的責任，事發之後並未以適當方式告知客戶個資恐怕已經外洩，T-Mobile的整體數據安全系統其實並不健全。

T-Mobile 個資外洩 駭客

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