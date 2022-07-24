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吹噓執勤殺13人、轟非裔119槍 密西西比小鎮警長遭開除

記者胡玉立／綜合報導
言談中使用種族歧視字眼的密州列星敦鎮警察局長多賓斯，因而去職。(取自臉書)
言談中使用種族歧視字眼的密州列星敦鎮警察局長多賓斯，因而去職。(取自臉書)

密西西比州列星敦(Lexington)鎮警察局長多賓斯(Sam Dobbins)20日遭開除，原因是這位白人警長在談話中吹噓自己執行任務時殺了13人，並曾對一名非裔開槍119次，還反覆使用N字來描述那名非裔。

這段充斥種族主義、恐同和咒罵言論的16分鐘談話發生於4月間，全程被時任警官的非裔胡克(Robert Lee Hooker)錄下。胡克上周以工作環境惡劣為由，辭去列剋星敦警局警官職務，整段錄音首度呈報至密西西比調查報告中心；錄音外洩後，引發軒然大波。

華盛頓郵報取得錄音顯示，多賓斯向胡克吹噓自己當警察殺了多少人。多賓斯在錄音中說：「我在職業生涯中殺了13人，都是正當殺人。在我的職責範圍內，我射殺了13個不同的人。」多賓斯並描述一場玉米田槍戰，說他向一名非裔男子開槍100多次，「拯救了一所學校裡的67名兒童」。

「我對那個n— 開了119次槍，好嗎？」多賓斯對胡克說，那個人「DRT」(當場斃命，dead right there) 。多賓斯強調，「有輛車被擊中了319次，但他被我打中了119次。」目前尚不清楚多賓斯指的是什麼案件。

列星敦鎮人口1600人，其中80%是非裔。這段錄音引爆強烈反對聲浪，市議員委員會20日以3：2投票開除多賓斯，並立即生效。

民權和國際人權組織「朱利安」(JULIAN)律師助理、密西西比自由民主黨(Mississippi Freedom Democratic Party)主席賴特(Cardell Wright )聽取錄音後表示，「一聽到錄音，我深感震驚和憤怒；自家後院竟有這樣令人不安的仇恨，我們必須立即採取行動。」JULIAN創始人兼總裁杰斐遜(Jill Collen Jefferson)聲明表示，「我們看到的腐敗規模，是自民權運動以來所未見。這段錄音太糟糕了，反映的不僅是一名警察，更是整個警務文化，它應該促使國會最終控制這種『現代奴隸巡邏隊』；這樣的文化不該豁免。」

多賓斯告訴密西西比調查報導中心，他不知道有這段錄音存在，他說，在執行任務時「我們不討論那樣的殺人話題」；他也否認使用誹謗用語，他說：「我不會那樣說話。」

華盛頓郵報追蹤數據顯示，去年有逾1050人遭警察槍殺，其中有一半是白人，但從人口來看，非裔中槍比率極高。非裔占全美人口比率不到13%，遭非裔警察槍殺的比例是白人的兩倍多。西語裔遭警察殺害者，也不成比例。

警察部門文化正在全國受到檢視。多賓斯去年升為列星敦警察局長。近幾個月來，已有十多名列星敦居民指控執法部門騷擾，還有人聲稱小鎮治安文化是「又狂又野的西部」。

警察 非裔 華盛頓郵報

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