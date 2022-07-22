蒙大拿州男開車衝撞一家庭 槍殺父女 子彈用盡 再持刀攻擊 被擊斃

蒙大拿州西北部小鎮東冰川公園村17日發生凶案，37歲男子麥登 (右上角，取材自臉書) 蓄意開車衝撞並持獵槍攻擊一家人，39歲的大衛·肖(左一)和18個月大的女兒麥肯齊(母親抱著，GoFundMe網站)遇襲身亡。麥登遭大衛的妹妹克莉絲蒂娜(右下角，GoFundMe網站)殺死。

蒙大拿州西北部小鎮東冰川 公園村(East Glacier Park Village)17日發生凶案，來自紐約州 雪城(Syracuse)的一家人在路上散步時，遭37歲的奧克拉荷馬州 男子麥登 (Derick Amos Madden) 蓄意開車衝撞並持獵槍攻擊；39歲的大衛·肖(David Siau)和18個月大的女兒麥肯齊(McKenzie Siau)遇襲身亡。兇手麥登子彈用罄後，遭大衛．肖的妹妹克莉絲蒂娜·肖(Christina Siau)反擊，當場死亡。

冰川郡(Glacier County)警方20日表示，麥登有心理健康問題 ，克莉絲蒂娜·肖過去曾與他有過關係。警方不願透露她如何殺死麥登。

警方指出，17日晚上9時前，大衛．肖一家五口和30歲的妹妹克莉絲蒂娜·肖在路上散步，麥登駕駛豐田Tacoma開上人行道，衝向肖家人，撞上一棵樹後，下車開槍打死大衛‧肖、射中麥肯齊致死。麥登用完子彈後，持刀攻擊克莉絲蒂娜·肖，她拚命反擊，麥登當場死亡。

大衛‧肖的妻子、40歲的克里斯蒂(Christy Siau)抱著女兒麥肯齊逃跑時中槍重傷，麥肯齊被送往布朗寧(Browning)印第安醫院(Indian Health Service)後宣告不治。肖家另外兩個孩子及時逃跑，沒有受傷。克莉絲蒂娜·肖和嫂嫂克里斯蒂·肖(Christy Siau)因傷重，被轉往另一家規模更完善的醫院治療。

警方指此案屬「單一事件」，受害者與麥登之間有「明確關聯」。警方在據報後幾分鐘內抵達現場，但襲擊已結束；現場有旁觀者目睹攻擊狀況。

東冰川公園村位於黑腳印第安人保留地(Blackfeet Indian Reservation)，是與冰川國家公園(Glacier National Park)接壤的旅遊村，因毗鄰冰川國家公園，夏季遊客眾多，當地居民約300名。麥登一直在東冰川公園工作。來自紐約的克莉絲蒂娜·肖長期定居東冰川公園。