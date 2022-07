影／印州男衝進失火屋救5人 一拳破窗帶6歲女孩從二樓跳下

華盛頓郵報 與ABC新聞報導,印第安納州的25歲男子波斯提克(Nick Bostic)日前跑進一棟正在燃燒的房子後救出5名孩子,其中包括一名6歲女孩被他帶著跳出2樓窗戶。他受訪時表示,自己不是英雄,身受的重傷「一切都是值得的」。

波斯提克11日凌晨開車行經居住的拉法葉市(Lafayette)西北,看到一棟房子陷入火海,於是趕緊停車,並且跑進去提醒居民。他受訪時回憶,「我猛踩剎車,轉動方向盤、轉了180度。我跑到房子的後面,喊著有沒有人。4張臉,3或4張臉龐在樓梯上面冒了出來」。

據華郵 報導,這棟房子住著巴瑞特 一家,父母當時外出,留下18歲的謝歐娜(Seionna Barrett)照看3個妹妹,分別是1歲的凱莉亞(Kaleia)、6歲的凱拉尼(Kaylani)與13歲的雪莉(Shaylee),雪莉的同齡朋友莉薇安(Livian Knifley)當時也在。

波斯提克說,受他催促的謝歐娜能帶著3名孩子逃出去,卻也告知有個孩子仍然失蹤,促使他在濃煙密布的房子裡面找人,「我聽到一聲微弱的嗚咽聲、一聲微弱的哭聲,我就下去那裡,直到找到那個小孩」,但因為屋內的濃煙,波斯提克唯一選擇就是經由二樓窗戶逃出去。他用右拳破開窗戶,抱著懷裡的凱拉尼跳到安全處。

趕來員警的警用隨身攝影機拍到波斯提克跳下的後續,可見他被燃燒的房子從背後照亮,抱著女孩朝著警消人員走來,等到警官接過正在哭的小孩後,就氣喘吁吁地坐在路邊,直喊「我需要氧氣」。

一位警官隨後協助波斯提克到對街的較安全地點,等到他在草坪上躺下後,止血帶就被綁到手臂上。波斯提克接著問道,「小孩沒事嗎?拜託告訴我,小孩沒事」。鏡頭外的一位警官則跟他保證孩子安然無恙,「哥們,你做得不錯,好嗎?」

除了手臂傷勢跟其他傷口外,波斯提克還遭受煙霧吸入性呼吸道傷害(Smoke Inhalation),被空運至印第安納波里斯一家醫院,2天後獲准出院。他說自己不是英雄,只是做了自己希望家裡要是失火的話,有人會為他與他的家人做的事情,「這一切都是值得的,我不斷提醒著自己,多麼小的犧牲,這種暫時的疼痛…這太值得了」。

據報波斯提克的親戚在GoFundMe設立網頁以協助他支付住院和醫藥費,至20日已籌得超過50萬美元。巴瑞特一家的爸爸大衛(David Barrett)告訴華郵,自己家人「為尼克的所作所為感到非常幸運」,並讚揚波斯提克是真正的英雄,自己的女兒則是喚醒孩子們的真正英雄,「我不願去想,要是尼克沒有現身的話,那可能會發生什麼事情,我的感激無法用言語表達」。

