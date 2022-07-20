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「她」讓兩名女囚懷孕 獄方把「她」關回男監

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州一名關押在「愛德納馬漢女子懲教所」的跨性別女囚黛咪‧米諾，因讓獄所內兩位女性受刑人懷孕，被獄方強制移監。圖為該懲教所外觀。(NBC電視台截圖)
新澤西州一名關押在「愛德納馬漢女子懲教所」的跨性別女囚黛咪‧米諾，因讓獄所內兩位女性受刑人懷孕，被獄方強制移監。圖為該懲教所外觀。(NBC電視台截圖)

新澤西州一名關押在「愛德納馬漢女子懲教所」(Edna Mahan Correctional Facility for Women)、尚未執行性別重置手術的跨性別女囚黛咪‧米諾(Demi Minor)，因讓獄所內兩名女性受刑人懷孕，被獄方強制移監，轉安置在伯靈頓郡的花園州青少年懲教所(Garden State Youth Correctional Facility)。

新州懲教廳發言人史佩拉茲(Dan Sperrazza)表示，米諾是花園州青少年懲教所目前唯一收容的女性囚犯，但由於事涉受刑人隱私，獄方及懲教廳都不會向外界說明米諾在新獄所內的住房安排。

現年27歲的米諾因過失致死罪，被判30年有期徒刑，至少要到2037年才有機會假釋，而和她在關押於愛德納馬漢女子懲教所期間發生性行為的兩名女囚，都是合意性交，沒有依強姦罪起訴的問題；不過，獄方及懲教廳沒有說明將來兩名女囚生下孩子後將允許留在獄所內，或由親屬接出監獄照顧。

史佩拉茲說：「兩名女囚都是自願和米諾發生關係，懲教廳無法對這起事件的具體紀律處分或安置發表意見，但會保留所有選項，以確保受刑人的健康和安全。」

另方面，米諾本月15日在部落格上公開指控執法人員，稱移監期間完全不尊重她的性別認同，即使她明確要求由女獄警搜身，仍遭兩名男獄警強制脫衣，且移送過程中聽到執法人員以「他」(he/ him)來指涉米諾不下30次，還被新的獄友圍毆，但獄方對這些事件全都不聞不問。

懲教廳表示，米諾確實向獄政廳申訴，這些事件都正在調查中。

新澤西州 手術 監獄

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