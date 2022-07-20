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閃婚五個月 田納西州華裔妻被夫被殺害

編譯周芳苑╱綜合19日電
田州新婚夫婦道森(左)和克莉絲蒂．陳(右)在裴濟度蜜月，克莉絲蒂被發現陳屍在酒店房間。圖為兩人婚前度假時光。(取自IG)
田州新婚夫婦道森(左)和克莉絲蒂．陳(右)在裴濟度蜜月，克莉絲蒂被發現陳屍在酒店房間。圖為兩人婚前度假時光。(取自IG)

田納西州一對新人2月18日結婚，五個多月後，新郎即被控在斐濟度蜜月時謀殺了藥劑師華裔新娘而被捕。

道森(Bradley Robert Dawson)和克莉絲蒂‧陳(Christe Chen)被朋友形容是閃電戀愛，婚後隔天在家鄉曼菲斯歷史悠久的旅館舉辦派對，短短五個多月後，新郎便鋃鐺入獄。

這對新人閃電戀愛、旋風成婚，婚禮規劃師在剛刪除的臉書貼文稱短短26天內完成結婚儀式。

斐濟媒體Fiji Sun報導，道森7月9日在斐濟亞薩瓦群島豪華度假村殺死新婚妻子克莉絲蒂‧陳；案發後，道森不與當局合作，警方要求法官命令道森接受DNA檢測。

道森的律師康恩(Iqbal Khan)向當地媒體證實，陳的遺體是在新人下榻的酒店房內被發現，被控一項謀殺的道森堅稱清白。

陳在職業社群網站領英(LinkedIn)的個人資料顯示現年36歲，曾接受糕點師培訓並在丹佛擁有麵包店，之後重返學校進修，去年從田納西大學健康中心藥學院(University of Tennessee Health Center's College of Pharmacy)畢業，隨後被當地克羅格超市(Kroger)聘為藥劑師。

至於道森，現年38歲，事發前在曼菲斯非營利組織 Youth Villages 任電算專業IT專家，已被停職。

一位在專業領域認識陳的不具名人士說，兩人決定結婚讓很多人意外；陳的友人很少人在婚禮前見過道森。

這對新人在婚宴上似乎很開心，他們聘請的攝影師在社群媒體 Instagram 貼文稱，「Christe 和 Brad 喜悅洋溢臉上，用鏡頭捕捉真是太有趣了。」該頁面19日被撤下。

道森本月13日在斐濟第二大城勞託卡地方法院出庭，法官伐達卡薩拉蒙(Sekonaia Vodokisolomone)下令拘留 ，並訂27日在高等法院出庭；一旦罪名成立，道森將面臨終身監禁。

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