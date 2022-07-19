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女被打到昏迷 一直找不到兇手 2年後醒來 竟指哥哥是襲擊者

編譯周芳苑╱綜合18日電
西維吉尼亞州受襲昏迷兩年之久的婦女萬達‧帕爾默(左)最近突然醒來，指認哥哥丹尼爾(右)是攻擊他的人。(傑克遜郡警局照片)
西維吉尼亞州受襲昏迷兩年之久的婦女萬達‧帕爾默(左)最近突然醒來，指認哥哥丹尼爾(右)是攻擊他的人。(傑克遜郡警局照片)

西維吉尼亞州一椿婦女被襲致嚴重昏迷案調查懸置多時，在警方束手無策下，昏迷兩年之久的受害婦女最近突然甦醒，並指認哥哥是攻擊者，讓全案急轉直下；涉嫌把妹妹打到昏迷的這名男子已被控殺人未遂等罪名，羈押在監獄。

媒體報導，這名婦女萬達·帕爾默(Wanda Palmer)2020年6月10日在傑克遜郡(Jackson County)家中因頭部嚴重受傷而昏迷不醒，在療養院昏迷達兩年之久。

法庭文件稱，昏迷婦女的哥哥丹尼爾·帕爾默(Daniel Palmer)先前便被鎖定為可疑嫌犯，但調查人員無足夠證據指控；沒有目擊者、無人住在家裡、也沒有監控錄像或手機紀錄。

沒想到，一名警探6月27日接到長期護理中心人員電話，指稱該婦女已開口說話，被詢問時似乎有所回應。

調查人員本周前往療養院詢問她，電視媒體WCHS-TV 取得的刑事訴訟稱，受害婦女7月12日接受問話時說，傷害她的人是哥哥丹尼爾。

傑克遜郡警長辦公室(Jackson County Sheriff's Office)隨後在臉書(Facebook)上表示，現年55歲的丹尼爾被控謀殺未遂和惡意傷害罪。

警長梅林格(Ross Mellinger)說，這種情況很罕見；他也提到，當年事發獲報趕往現場時，他們以為受害婦女死亡。

梅林格說，團隊認為犯案武器是一把砍刀或一把短斧，受害者頭部遭重擊；他表示，調查將繼續進行。

根據線上法庭紀錄，丹尼爾·帕爾默目前仍被羈押，法官訂定保釋金50萬元。

西維吉尼亞州 療養院 刑事訴訟

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