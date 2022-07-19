國會暴動 持槍德州男被求重刑15年

聯邦司法部檢察官對德州男子雷菲特求刑15年，他因在去年1月6日持手槍衝進國會大廈而被定罪。(NBC電視台截圖)

法庭文件顯示，聯邦司法部檢察官 已對德州 男子雷菲特(Guy Wesley Reffitt)求刑15年，他因在去年1月6日持手槍衝進國會大廈而被定罪；雷菲特被指為民兵組織成員，在挺川暴徒襲擊國會大廈事件中扮演核心角色。

聯邦地區法官弗里德里希(Dabney Friedrich)訂8月1日對雷菲特判刑；若法官接受檢方求刑15年建議，雷菲特的刑期將是迄今全案被判最長刑期者的三倍。國會大廈暴亂案已被判刑的被告有200多人，迄今被判最長刑期者是承認襲擊警察 的佛州男子帕爾默 (Robert Palmer) ，獲判五年三個月。

雷菲特的辯護律師布羅登(Clinton Broden)要求法官判刑不超過兩年，他對檢方求刑建議感到震驚，指雷菲特當天並未被指控進入國會大廈或襲擊任何警察，這樣的判刑建議「實在太荒謬」。

但檢察官辯稱，雷菲特案「因恐怖主義而加重判刑」是有道理的；若法官同意適用，將導致明顯更長刑期。檢方指審判證據顯示，雷菲特計劃在1月前幾週前往華府，「具體意圖攻擊國會大廈並接管國會」。

美國助理檢察官內斯特勒(Jeffrey Nestler)寫道：「雷菲特不只打算阻撓國會對選舉人團投票的認證，還打算將議員從建物中移走，實際「接管」國會。」

雷菲特3月被陪審團裁定其起訴書中所有五項罪名均成立；陪審團裁定他妨礙國會聯席會議認證選舉人團投票，干擾守衛國會大廈的警察，並威脅他兩個青少年孩子不得向執法部門告發他。

檢察官說，雷菲特是德州極右翼民兵組織「百分之三者」(Three Percenters)成員。內斯特勒寫道，雷菲特告訴其他民兵組織成員，他打算將眾院議長波洛西倒著拖出國會大廈，「讓她的頭在一路向下時撞擊每一個台階。」

國會大廈暴亂案有逾840人被控犯下與騷亂有關的聯邦罪行。逾330人已認罪，大部分是輕罪；其中200多人已被判刑；100多人已訂定審判日期。