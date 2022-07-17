Skittles糖果含大量二氧化鈦？ 消費者告廠商

知名糖果Skittles，遭一名消費者控訴含大量二氧化鈦。(美聯社)

一名消費者以知名糖果Skittles含毐素為由控訴供應商瑪氏公司(Mars)，該消費者聲稱瑪氏六年前便承諾逐步淘汰含毐添加劑。

提告人坦姆斯(Jenile Thames)14日向加州 奧克蘭聯邦法院提起訴訟，指控瑪氏以大量二氧化鈦(titanium dioxide, TiO2) 作為食品添加劑，危及毫無戒心的消費者。

訴訟並稱，歐盟食安監管機構以二氧化鈦有「基因毒性」或足可改變DNA 為由而認定不安全，下個月將禁用。

投訴指稱，合情合理的消費者期望Skittles可讓人安全購買消費，但實際上這些產品不安全。

該訴訟對廠商詐欺和違反加州消費者保護法的行為尋求未定金額損害賠償。

瑪氏公司未回應置評。

總部位於維吉尼亞州 的瑪氏公司2016年2月承諾未來五年內除去食品中的人工色素。非營利組織食品安全中心(Center for Food Safety)援引瑪氏電郵稱，2016年10月，該公司證實二氧化鈦已是被移除著色劑之一。

訴訟稱，二氧化鈦通常被用於油漆、黏合劑、塑料和屋頂材料，會導致DNA、大腦和器官損傷，以及肝、腎病變。

坦姆斯說，4月間他在居住地聖萊安德羅(San Leandro)連鎖零售店QuikStop購買Skittles，早知道含有毐素就不買；查看標籤沒有幫助，因為鮮紅色包裝上的成分標示很難閱讀。