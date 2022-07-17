賽車明星伊斯特 在加州油站被假釋犯遊民刺死

NASCAR賽車明星伊斯特13日在加州一個加油站無故被一名假釋犯遊民刺死。(Getty Images)

全美納斯卡賽車 (NASCAR，全國改裝車競賽協會)賽車明星伊斯特(Bobby East)，周三(13日)在加州一個油站無故遭一名假釋中的遊民刺死；經過調查追緝，警方15日在圍捕時將27歲兇嫌擊斃。

警方聲明說，37歲的伊斯特13日在奧蘭治郡(Orange County)威斯敏斯特市(Westminster)一個加油站 遭人刺中胸部，警方接報到場時，發現伊斯特躺在地上已無知覺，胸部嚴重受創，救護人員即時為他施救並送到附近一家醫院，但抵院證實已經死亡。

奧蘭治郡警方經調查後，15日到安納罕市(Anaheim)一處公寓執行搜查令，準備逮捕涉案兇嫌米爾薩普(Trent William Millsap)，其間當場將其擊斃。

警方未交代開槍過程及原因，只表示行動中沒有警察 受傷，只有一頭警犬遭子彈擊中，但無生命危險。警方目前仍在調查此案。

遭警擊斃的27歲兇嫌米爾薩普經常在威斯敏斯特、安納罕及加登羅夫市(Garden Grove)等一帶出入及活動。警方指這個全身都有紋身的嫌犯，此前亦因為在一個加油站刺傷一名男子而被控，事發時他正在假釋期間，早被視為危險人物。

米爾薩普的妹妹羅莎(Rosa)在臉書發帖，證實其兄死訊，目前尚不清楚她是否知道其兄死亡的過程。

至於遭刺斃的伊斯特是美國賽車界的明星，曾被稱為25年來最成功的新秀，先後在2004年、2012年及2013年贏得三項USAC全國賽車冠軍，並贏得SAC銀冠(SAC Silver Crown) 冠軍。

伊斯特的父親是進入USAC名人堂的汽車製造商鮑勃‧伊斯特 (Bob East) ，可以說是出身賽車世家，2001年只有16歲時，在USAC National Midgets獲得第一場勝利，並膺選USAC年度最佳新秀獎。

在他的死訊傳出後，不少人在推特悼念這位賽車明星並感到惋惜。對於他的遇刺死亡過程，目前仍在調查。