帕克蘭高中血案18日開審 預期審4個月 被告若不判死刑將終身監禁

發生在2018年2月14日的全美最致命校園槍擊案、佛羅里達州帕克蘭高中血案即將於18日開審。 (美聯社)

發生在2018年2月14日的全美最致命校園槍擊 案、佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中血案訂18日開庭；由7男5女組成的陪審團將以四個月的時間審理並決定，謀殺17人的兇手、現年23歲的克魯茲 (Nikolas Cruz)是該判處死刑或終身監禁不得假釋。

克魯茲19歲在自己就讀的馬喬瑞‧史東曼‧道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)瘋狂開槍導致17死17傷，逃離現場後被捕。去年10月他坦承犯行。受疫情及法律糾紛影響，這場決定刑期的審判延遲至今才開始。所有公開對外發言的受害者家人都直接或間接表示，他們希望克魯茲被判處死刑。

發生在2018年2月14日的全美最致命校園槍擊案、佛羅里達州帕克蘭高中血案即將於18日開審。圖為命案當天，受到驚嚇的學生相互擁抱。(美聯社)

美國歷來死亡人數達17人的重大槍擊案作案槍手，有9人都在案發當時自殺或遭警方擊斃；只有克魯茲和2019年在德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪賣場槍殺23人的槍手庫魯修斯(Patrick Crusius)落網待審。

現年80歲、在布勞沃德郡(Broward County)當了44年州檢察官 的薩茨 (Mike Satz)是帕克蘭高中血案首席檢察官，他已於2021年初離任，但他的繼任者普賴爾(Harold Pryor)仍讓他繼續處理此案。

邁阿密大學法學教授特羅西諾(Craig Trocino)表示，薩茨可能會強調此槍擊事件的殘暴程度和每個受害者失去摯親的故事；檢方抱持的立場是：「倘若有任何案件應該判處死刑，那就是此案。」

克魯茲的首席公設辯護人麥克尼爾(Melisa McNeill)尚未決定是否在薩茨之後立即發表開庭陳述。特羅西諾表示，辯方律師可能希望陪審團會覺得他是個飽受情感和心理問題的年輕人，「辯方會想讓克魯茲呈現人性面容，並說明為何終生監禁不得假釋，就是足夠的懲罰。」

在這場槍擊案發生前，克魯茲沒有犯罪紀錄。律師可以辯稱他有極度的精神或情緒障礙，評估自己犯行或讓自身行為適法的能力，受到嚴重損害。

審判過程中，檢方將提供可怕的影片和槍擊案後果照片、倖存者的痛苦證詞和受害者家屬的含淚陳述。陪審員還將參觀大屠殺發生現場。這棟三層樓教學建築至今仍殘留血跡和彈痕，洩氣的情人節氣球和枯死的花朵散落一地。

陪審團必須全體一致同意死刑判決，否則判決結果就是無期徒刑。