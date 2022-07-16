被關25年 證據不實 紐約3男謀殺罪撤銷

由於檢方指出供詞不實、證人身分不明以及存在其他瑕疵，艾勒比(站立者)、艾倫斯(右一)和馬力克(左二)因燒死一名地鐵工作人員的謀殺罪名，在坐牢25年後，法官15日撤銷對他們的控罪。(美聯社)

在被監禁25年後，三名男子的謀殺罪名終於被洗刷，在紐約布魯克林 (布碌崙)檢方指出供詞不實、證人身分不明以及存在其他瑕疵後，法官15日撤銷對艾勒比(Vincent Ellerbe)、艾倫斯(James Irons)和馬力克(Thomas Malik)燒死一名地鐵工作人員的謀殺案定罪。

三人承認1995年在地鐵站 放火燒死代幣銷售員考夫曼(Harry Kaufman)，並被定罪謀殺。該案在紐約、華府和好萊塢引起反響，因為案中情節頗似剛上映的「金錢列車」(Money Train)的部分鏡頭，時任國會參院 多數黨領袖和共和黨總統參選人杜爾(Bob Dole)在參院發言時，還呼籲抵制該影片。

考夫曼1995年11月26日上夜班時遇到搶匪，他們試圖搶劫他，並向代幣販售機澆灌汽油，拿出火柴點火；考夫曼懇求他們不要點，但販售機爆炸，50歲的考夫曼受傷，兩周後死亡。

警方展開搜捕，最終查到艾倫斯，他承認自己在外放哨，暗示是馬力克和艾勒比點的火；但艾倫斯當時與母親在一起，在地鐵站的拐角處，聽到爆炸聲他打了報警電話，但電話錄音在審案期間沒有播放。

三人被捕後始終表示是被迫提供假供詞，馬力克說偵探史卡塞拉(Louis Scarcella)朝他大吼，將他的頭按進櫃子裡。但史卡塞拉表示沒有打他，只是嚇他。

2000年退休的史卡塞拉當時是布魯克林凶殺案的明星偵探，他否認自己有任何過錯；但對他的質疑增多後，檢方2013年開始審議他處理的案件，最終撤銷了10多個案件的定罪。

檢方在審議中發現，史卡塞拉及其搭檔將犯罪現場的細節說給艾倫斯和馬力克，但兩人在法庭的描述不一。艾勒比說有四個攻擊者，承認他向代幣販售機的外面潑汽油，但實際上汽油是澆在投幣槽內。檢方承認當初沒有仔細研究偵探是如何獲得考夫曼一案的供詞，「25年後，我們對此案定罪的完整性沒有信心」。

45歲的馬力克和艾倫斯在被關25年後首次獲得自由，44歲的艾勒比2020年獲得假釋。