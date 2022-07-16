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「好人理查號」軍艦火災 從太平洋艦隊司令到水兵 20餘官兵被懲處

編譯孫梁／綜合15日電
「好人理查號」軍艦2020年7月發生嚴重火災事故，從太平洋艦隊司令到水兵逾20人受到訓斥和降薪處罰，肇事水兵將面臨軍法審判。圖為消防員對該艦滅火。(美聯社)
「好人理查號」軍艦2020年7月發生嚴重火災事故，從太平洋艦隊司令到水兵逾20人受到訓斥和降薪處罰，肇事水兵將面臨軍法審判。圖為消防員對該艦滅火。(美聯社)

美國海軍高層15日宣布對兩棲攻擊艦「好人理查號」(USS Bonhomme Richard)嚴重火災事故的處理結果，從太平洋艦隊司令到水兵逾20人受到訓斥和降薪處罰，肇事水兵將面臨軍法審判。

「好人理查號」2020年在聖地牙哥進行耗資2億5000萬元、為期兩年的維修和升級改造，7月艦上失火，由於可燃材料存放不當，火勢迅速蔓延，艦上10分鐘後才響起警報，但87%的消防設備有問題，自動滅火系統沒有啟動，大火燃燒了五天，導致全艦報廢，更換成本40億元，為海軍最嚴重的非作戰損失。

艦上當時有115名水兵，近60人因為炙烤、煙燻和燒傷而接受治療。烈火產生的高溫超過華氏1200度，導致部分艦體融化，導致鋼水四處流動。

海軍去年發布調查報告指出，「好人理查號」的事故可以預防但不可接受，火災表明缺乏基本的訓練、配合、溝通、防火、設備維護、指揮和管控，儘管見習水兵梅斯(Ryan Mays)被控縱火，但其他30多名軍官和水兵的失誤也直接或間接造成了嚴重損失。

紀律處分是現任太平洋艦隊司令帕帕羅(Samuel Paparo)海軍上將承辦的，他發布的訓斥令輕重程度不一，訓斥函在多數情況下會導致軍旅生涯的結束。

最嚴厲的處分是對「好人理查號」的指揮團隊，前艦長索羅門(Gregory Thoroman)和前副艦長雷伊(Michael Ray)兩位海軍上校雙雙受到訓斥和罰薪，前指揮軍士長赫南德茲(Jose Hernandez)受到訓斥。

受到訓斥的還有兩位海軍少將，分別是艦隊維修主任布朗(Scott Brown)和海軍地區維修中心指揮官黑奇(Eric Hage)。

時任太平洋艦隊司令的退役海軍中將布朗(Richard Brown)也受到處分，由海軍部長德托羅(Carlos Del Toro)發函訓斥。

被控嚴重縱火和蓄意危害艦船的梅斯將面臨軍法審判，軍事檢察庭說，他縱火是因為退出海軍海豹突擊隊的訓練而心懷不滿，但辯護律師說，沒有物證顯示他與失火有關。

縱火 聖地牙哥 高溫

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