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員工上班擠母乳被解雇 沃爾瑪否認

記者胡玉立／綜合報導
佛羅里達州媽媽阿萊加塔(右)上法院控告零售巨擘沃爾瑪歧視她；因為她「需要擠母乳」，卻遭到經理騷擾，然後將她開除。(取材自臉書)
佛羅里達州媽媽阿萊加塔(右)上法院控告零售巨擘沃爾瑪歧視她；因為她「需要擠母乳」，卻遭到經理騷擾，然後將她開除。(取材自臉書)

佛羅里達州母乳媽媽阿萊加塔(KylaAlegata)向聯邦法院控告遭雇主零售巨擘沃爾瑪(Walmart)歧視；因為她「需要擠母乳」，卻被經理騷擾，說她這麼做「有問題」，然後將她開除。

阿萊加塔向佛羅里達州北區聯邦地方法院提出的訴訟稱，沃爾瑪去年1月拒絕她合理提出「與擠母乳和懷孕有關的缺席」請求，違反1964年「民權法」(CivilRightsAct)和「懷孕歧視法」(PregnancyDiscriminationAct)。根據訴訟，她在提出請求後沒幾天，即遭解雇。

沃爾瑪發言人哈格羅夫(RandyHargrove)表示，該公司「不容忍歧視或報復」，阿萊加塔是因為「與任何休息或受保護活動無關的過度缺席」才被解僱，與她的公民權利無關。哈格羅夫聲明指出，「為支持員工，我們每天提供便利，也相信店內管理層為阿萊加塔提供了必要休息時間，讓她在安全乾淨和私密的區域擠奶；我們對待孕婦的政策完全符合或超過州和聯邦法律」。

訴訟指稱，阿萊加塔2019年12月被佛州DeFuniakSprings沃爾瑪商店聘為熟食工人和麵包師。2020年她生下女兒後不久，商店經理和熟食部門經理開始在她試圖休息擠奶時騷擾她；包括原本用來讓她擠奶的房間總是上鎖，有時她必須等管理人員長達一個小時，才能進去擠奶。此外，她經常一進房間擠奶就「被打擾」，有時還看到男性在房間裡用筆記本電腦工作，讓她很不自在。有一次，她拿出醫生開具的要求提供合理便利的便條，熟食部經理卻告知，沃爾瑪不接受醫生便條。

訴訟稱，阿萊加塔2021年1月14日向總經理提出這個問題，兩天後，她就被解雇了。

1964年民權法案第七章禁止雇主基於種族、膚色、宗教、性別和國籍而歧視其雇員；平等就業機會委員會(EEOC)指出，1978年的「懷孕歧視法」修訂了民權法第七章，納入對「懷孕、分娩或相關醫療狀況」的保護。

該訴訟指控沃爾瑪存在性別/懷孕歧視及報復行為，聲稱阿萊加塔蒙受工資、福利、補償性損害和情緒困擾。阿萊加塔2021年9月先向EEOC和佛州人事委員會(FCHR)提出歧視指控，今年5月EEOC准許她起訴沃爾瑪。阿萊加塔要求陪審團審判。

沃爾瑪發言人哈格羅夫聲明表示，FCHR「認為本案不太可能發生任何違法歧視行為」。

歧視 沃爾瑪 佛州

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