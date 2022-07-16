俄亥俄州女童被強姦懷孕墮胎案 受害人遭忽略 凸顯傳播時代病態

為被強暴的十歲女孩做墮胎手術的醫生伯納德。(美聯社)

俄亥俄州 十歲女童遭強姦、懷孕、赴印第安納州墮胎 案，本月1日最先被地方媒體以新聞短打曝光，接下來的兩周，此新聞如旋風般席捲全國，拜登總統藉機宣示政令、保守派媒體質疑真實性、多家美國重量級新聞機構為此關注並檢討新聞倫理，卻都忽略了十歲女孩遭性侵 懷孕的悲劇。

此案的過程是：1日被地方新聞媒體印第安納波利斯星報(The Indianapolis Star)曝光、8日被拜登總統公開提及並宣布行政命令試圖保護受害者獲得墮胎服務，8日至12日一些媒體不斷質疑新聞真實性、13日俄州哥倫布警方證實嫌疑人被捕並傳訊。在13日一切水落石出之前，相關報導唯一具名的新聞來源，只有印第安納波利斯診所負責執行藥物流產手術的醫生伯納德(Caitlan Bernard)。

根據當地媒體IndyStar取得的公共紀錄，伯納德曾將該名女童遭性侵一事報告給印州衛生廳和兒童服務部門。

保守派專欄作家梅根‧福克斯(Megan Fox)8日在PJ Media撰文標題為：「盛傳中的十歲強姦受害者懷孕墮胎可怕故事，值得深入探究」。她想知道為何有關這故事只有伯納德是明顯來源，這位抗議對墮胎服務設限制的醫生是否可信。

與此同時，華盛頓郵報事實核查員凱斯勒(Glenn Kessler)撰文指出，十歲女童墮胎很少見；「這是個非常難以核實的故事，」凱斯勒寫道，「伯納德具名受訪，但若沒有確定強暴發生地點的詳細信息，幾乎不可能獲得文件或其他證實」。

保守派媒體圈很快將重點從消息來源，轉為聲稱此故事其實是謊言。福斯新聞分析師赫特 (Charlie Hurt) 12日表示，「若政客試圖利用和編造這種故事來推進自己的病態議程，表示他們並未認真看待這個問題」。

華爾街日報12日則社論聲稱這個墮胎故事「好到難以證實」，「今日各種奇聞異事在社群媒體流傳，卻沒人指望白宮會為這些事舉行聽證會」。

然而在13日俄亥俄州警方逮捕嫌疑人之後，全案真實性獲得證實。各媒體才紛紛作出修正報導。

其中，華郵的凱斯勒撰文提出逮捕更新說明，並表示這是記者是否應依賴單一消息來源報導有影響力故事的測試案例。華盛頓郵報發言人沙尼喬治(Shani Georg)表示，這篇文章「意在凸顯訊息迅速傳播時代謹慎報導的必要性」。

身份不明的十歲女童、強姦受害者突然捲入政爭，成為當前全國最具爭議的問題核心。威斯康辛大學新聞倫理中心主任卡爾弗(Kathleen Culver)說，這起事件顯示政治權威人士的行動往往比新聞業更快，然後媒體記者又再針對權威人士言行大作文章；「但最重要的問題是，一名十歲孩子遭到性侵，是一場悲劇」。