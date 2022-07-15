水牛城超市10死屠殺案 為了非裔社區重新營業 槍手已被起訴

兩個月前發生種族攻擊、導致10名非裔被槍殺的紐約水牛城Tops Friendly超市，將於15日重新開業。(美聯社)

整整兩個月前發生種族攻擊、導致10名非裔 被槍殺的紐約水牛城Tops Friendly超市，14日舉行追思會，悼念死難者，同時宣布15日重新開放營業。

聯邦大陪審團也於14日起訴槍手甘德倫(Payton Gendron)，罪名包括可被判處死刑的聯邦仇恨犯罪；聯邦檢方上月宣布指控，甘德倫對州和聯邦指控均不認罪。

18歲的甘德倫5月14日身穿防彈衣，攜帶半自動步槍來到超市，向周末購物的顧客和店員開槍，導致10名非裔被殺，三人受傷。

調查人員說，槍手殺戮的動機出自白人至上 主義的信仰，他研究了超市所在社區的人口結構是非裔占多數，驅車三小時從紐約康克林(Conklin)的家中到現場來，目的是殺死更多非裔。

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)說：「司法部意識到白人至上主義暴力的危險，威脅到美國民眾和民主的安全。」

Tops超市決定在原址重開而不是搬遷，在東水牛城社區引發了複雜的情感。這個高度貧困的社區多年來一直不懈地爭取設一間超市，Tops自2003年開業以來，一直是附近地區唯一的超市。槍案後超市關閉，許多居民被迫乘巴士去其他地方購物，或靠社區的免費派送獲取新鮮食物。

在Tops超市工作12年的蘿薩麗·畢曉普(Rosalie Bishop)表示，她希望超市重開，自己與同事的關係就像家人一樣，從沒想過不再回來工作，她說：「我們必須繼續走下去，商店設在這裡是有道理的，人們會回來的，可能不是今天和明天，但他們總會回來。」

但也有鄰居認為，重開超市不是最佳方案，一些人建議將超市的地點改為可凝聚社區的公園或娛樂中心，或是在東水牛城社區增開多家超市。也有人表示，進到一個發生過恐怖槍案的超市是無法想像的。