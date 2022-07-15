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前中情局電腦工程師 洩密遭定罪

記者顏伶如／綜合報導
中央情報局前任電腦工程師休爾特遭控竊取機密資訊，13日被陪審團裁定罪名成立。(CNN有線電視新聞網截圖)
中央情報局前任電腦工程師休爾特遭控竊取機密資訊，13日被陪審團裁定罪名成立。(CNN有線電視新聞網截圖)

中央情報局(CIA)前任電腦工程師休爾特(Joshua Schulte)遭控竊取機密資訊，13日被陪審團裁定罪名成立。聯邦檢察官指出，休爾特竊取機密檔案數量龐大，創下中情局史上機密外洩規模最嚴重的紀錄。

選擇自己擔任辯護律師的休爾特，在庭訊結辯中對陪審團說，維基解密(WikiLeaks)2017年公布讓中情局難堪的大批檔案，自己因此被中情局及聯邦調查局(FBI)當成代罪羔羊。

紐約聯邦法院法官弗爾曼(Jesse Furman)宣布休爾特遭起訴九項罪名全數被陪審團裁定罪名成立，休爾特聆聽時面無表情。

被稱為「七號保險庫」(Vault 7)洩密事件的機密資料中，透露中情局在海外地區的情報行動中，曾經駭入蘋果公司(Apple)智慧型手機及安卓系統(Android)手機，也曾把可上網收看節目的電視機變成中情局人員的竊聽裝置。休爾特被逮捕之前，曾以電腦工程師身分在中情局維吉尼亞州蘭里(Langley)總部參與駭客行動。

法院尚未公布休爾特刑期將於何時宣判。休爾特目前仍有其他起訴案件在進行中，包括涉嫌持有及傳輸兒童色情圖像等案。休爾特對於遭控罪名均辯稱無罪。

休爾特在庭訊結辯中說，外洩的中情局機密檔案其實高達數百人有取得權限，「好幾百人都可能偷取這些資料」，卻只有他一人被鎖定。他說，整起案件充滿合理懷疑(reasonable doubt)，「根本沒有任何犯罪動機」。

不過，聯邦檢察官指出，33歲的休爾特洩密動機是覺得遭到中情局缺乏尊重的對待，對於他抱怨工作環境不佳，絲毫不予理會。檢方指出，休爾特懷恨在心，因此決定以毀壞手段展開報復，把他協助中情局取得的機密資料對外洩露。

智慧型手機 檢察官 維吉尼亞州

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