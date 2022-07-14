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Uber司機性侵頻傳 舊金山550女乘客集體提告索賠

編譯徐榆涵／即時報導
全球知名叫車平台Uber近日在美國被550名女性起訴，稱自己曾被司機毆打、綁架和性侵等。(路透)
全球知名叫車平台Uber近日在美國被550名女性起訴，稱自己曾被司機毆打、綁架和性侵等。(路透)

全球知名叫車平台Uber近日在美國被550名女性起訴，稱自己曾被司機毆打、綁架和性侵等。

BBC報導，有550名女性乘客指控，自己曾被Uber司機綁架、性侵、毆打、非法監禁、跟蹤、騷擾或其他方式攻擊等，該案件13日在舊金山高等法院提起訴訟。

對此，uber發言人表示，「性侵是可怕的犯罪行為，我們認真對待每一起通報。沒有其他事比安全更重要，這就是為何Uber建立新的安全功能，制定以倖存者為中心的政策，並讓嚴重事件更加透明。雖然我們不能對未決訴訟發表評論，但我們將繼續堅守安全這項核心價值」，並稱至少還有150起潛在案件正在調查中。

Slater Slater Schulman公司的合夥創辦人斯萊特（Adam Slater）表示，「Uber整個商業模式都是建立在讓人們安全乘車回家的基礎上，但乘客安全從來都不是他們關心的問題，營收成長才是，並以犧牲乘客安全為代價。」

Uber上個月發布第二份美國安全報告顯示，2020年共有998起性侵犯事件，其中包括141起強暴事件。

該公司在報告中表示，在2019年和2020年時間，共收到3824份關於「五種最嚴重性侵類別」的報告，從「強迫親吻非性器官部位」到「強暴」。相較之下，Uber於2017年至2018年的報告，共收到5981份性侵報告。

性侵 營收 舊金山

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