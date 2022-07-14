俄州10歲女童遭性侵致孕跨州墮胎 無證男嫌保釋金200萬

圖為一家墮胎診所的的手術室。(Getty Images)

俄亥俄州 一名10歲女童遭27歲男子富恩特斯(Gershon Fuentes)兩度強暴後懷孕，因俄州墮胎 多屬非法，女童6月30日前往印第安納州接受藥物流產墮胎；在最高法院決定推翻羅訴韋德案並啟動俄亥俄州墮胎法後，此案引起廣泛關注。

警方在富恩特斯承認至少兩度強姦該女童後，12日將他逮捕並指控他犯下強姦罪，這是俄亥俄州一級重罪。富恩特斯13日接受傳訊。

警方代表休恩(Jeffrey Huhn)13日作證指出，女童母親6月22日獲富蘭克林郡兒童服務處轉介，6月30日女童赴印第安納波利斯接受藥物流產；在印第安納波利斯診所取得的DNA，正與富恩特斯及女童兄弟姊妹的DNA樣本測試比對。休恩指出，該10歲女童告訴警方，富恩特斯讓她懷孕。

涉嫌兩度強暴俄亥俄州10歲女童並致其懷孕的27歲無證移民富恩特斯13日過堂，法官設保釋金200萬元 。(富蘭克林郡獄方圖片)

據信，富恩特斯是無證移民，目前被關押在富蘭克林郡監獄。富蘭克林郡法院法官埃布納(Cynthia Ebner)以他有潛逃風險並顧及女童安全，設下高額保證金200萬元。富恩特斯最後一個已知地址是哥倫布(Columbus)西北區一間公寓。若罪名成立，他最高可能被判終身監禁。

俄州檢長 一度質疑案件造假

印第安納州媒體7月初曾率先報導俄州女童至印州墮胎一事，迅速傳播全球，拜登總統還曾引用該案譴責最高法院推翻墮胎權的決定。但部分反墮胎者、共和黨 人和媒體這幾天開始批評此新聞不實；俄州共和黨籍檢察長約斯特(Dave Yost)本周還在福斯新聞質疑該案，12日他受訪時更斷言此案待確認時間越長、越可能是假的。

13日富恩特斯被控強姦兒童並遭傳訊的消息證實後，約斯特聲明指出：「只要有兒童強姦犯被帶離街頭，我們都感到欣喜。非常高興這個怪物被帶離街頭。若被定罪，他應在獄中度過餘生。」

俄州居民到印第安納州尋求墮胎的權利，可能很快就會被削弱。印州共和黨州長霍科姆(Eric Holcomb)25日將召開特別立法會議；共和黨人在印州參、眾議會均占絕對多數，並已承諾制定新的墮胎限制措施。俄州可能會禁止幾乎所有墮胎；目前該州懷孕六周後禁止墮胎，但可能會在六周前就禁止墮胎，強姦或亂倫受害者也不例外。