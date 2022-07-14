洩駭客工具給維基解密 前CIA程式設計師遭定罪

前中央情報局（CIA）程式設計師今天在紐約聯邦法院遭定罪。（美聯社）

一名前美國中央情報局（CIA）程式設計師2017年洩漏中情局最具價值的駭客 工具給維基解密，他2年前的庭審以無效審判告終，今天則在紐約聯邦法院遭定罪。

法新社報導，33歲的舒爾特（Joshua Schulte）任職於這個美國情報機構的菁英駭客單位時，偷偷拿走用來闖入目標電腦和科技系統的工具Vault 7，離職後把這套工具寄給揭密組織維基解密（WikiLeaks）。

Vault 7集惡意軟體、病毒、特洛伊木馬程式、「零時差」漏洞於一身，一旦外洩，全球的外國情報組織、駭客和網路勒索者便得以趁虛而入。

美國司法部表示，2016年11月從中情局辭職的舒爾特，因為不滿管理階層對待他的方式，憤而惡意洩漏這些資料；檢察官說，舒爾特外洩8761份文件來傷害中情局。

舒爾特反駁說，他是因為與管理階層的問題遭到陷害，淪為洩密的代罪羔羊。

聯邦檢察官威廉 斯（Damian Williams）在舒爾特遭定罪後表示：「舒爾特明知如果公開，他的報復所帶來的附加傷害可能會對這個國家構成重大威脅，基本上讓情報工具變得毫無用武之地。」

威廉斯說，這起洩密事件「提供關鍵情資給那些想要傷害我們的人，對我們的情報圈造成毀滅性影響」。

維基解密開始公布機密資訊後，舒爾特是早期嫌疑人，但2017年9月只因電腦存有大量兒童色情圖片與影像悄悄遭到起訴，後來才依據間諜 法（Espionage Act）再遭控與竊取及傳輸國防資訊有關的罪名。

2020年，陪審團以兩項情節較輕的說謊和藐視法庭罪將舒爾特定罪，但其他指控仍懸而未決。

新的陪審團今天依據間諜法判定舒爾特犯有8項罪名與一項阻撓罪，每一項與間諜活動有關的罪名最高可處10年徒刑。

這起2017年3月發生的洩密事件震撼中情局，被稱為中情局歷來最具破壞性的機密資料損失之一。

此事促使美國政府考慮對維基解密採取強硬行動，當時的中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）將維基解密稱之為「敵對情報機構」。