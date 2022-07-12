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巧避墮胎禁令 醫界提案 墨西哥灣聯邦水域設水上墮胎診所

編譯周芳苑／綜合11日電

加州一名醫生提案在墨西哥灣(Gulf of Mexico)建立水上墮胎診所，為南部已頒布墮胎禁令各州有需要的人提供服務。

舊金山加州大學(University of California San Francisco)婦產科醫生兼教授梅格‧奧特里(Meg Autry)說，這個構想是在聯邦水域的船上設置診所，藉以迴避州法，提供早期妊娠吸宫手術(手術流產)、避孕和其他女性護理，

奧特里認為，在美國，生殖權受攻擊，她終生倡導生殖健康和自由，必須打造各種選擇、深思熟慮並有創造性的助人獲得應有的醫療保健。

這個構想目前還在透過非營利組織PRROWESS (Protecting Reproductive Rights Of Women Endangered by State Statutes)籌款的階段。

最高法院將墮胎議題拋回各州後，南部合法墮胎的管道迅速減少，水上墮胎診所構想應運而生。

阿拉巴馬、密西西比、路易斯安納和德州墮胎禁令已生效，佛羅里達州一項法律歷經幾度拉扯後也生效，禁止懷孕15周後墮胎，除非為挽救生命、防止嚴重傷害或胎兒有致命異常。

奧特里說，法律團隊深信，有一大片聯邦水域足可供有照供應商安全合法提供墮胎服務，墮胎禁令州婦女到海岸登船就診可能比前往墮胎依舊合法的州比較近而且快捷，對南部各州最南端的工薪階層來說更是如此。

奧特里說，船落腳何處、女性患者如何上船等等相關細節正在確認中。

墮胎 加州大學 手術

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