譏諷亞裔陪審員口音、稱州長「老祖母」 阿拉巴馬法官遭停職

阿拉巴馬州莫比爾郡第13巡迴法院法官派特森遭控經常在法庭出現不當言行，包括譏諷亞裔陪審團成員的英語口音，已經被停職。(NBC電視台截圖)

「內幕新聞」(Insider)網站報導，阿拉巴馬州莫比爾郡(Mobile County)第13巡迴法院法官派特森(James T. Patterson)遭控經常在法庭有不當言行，包括譏諷亞裔 陪審團成員的英語口音，涉嫌種族歧視 ，還多次以「老祖母州長」(Governor MeMaw)稱呼77歲的阿州州長凱伊‧艾維(Kay Ivey)，該法官已遭停職。

阿拉巴馬司法調查委員會上月15日向阿州法院檢舉指出，派特森在庭上多次爆出粗口、辱罵、含有性暗示言詞，以及涉嫌種族歧視的言論，在法庭上當眾模仿並譏諷一名亞裔陪審團員的英語口音，並且嘲笑艾維的年齡。

檢舉函中指出，派特森在與檢察官 及法院助理說話時，多次以「老祖母州長」稱呼艾維，對於阿州典獄制度則說是「老祖母州長的典獄制度」。在一名被告的假釋聽證會上，派特森以坐牢時可能遭到性侵對被告說，在獄中可能變成「別人的女朋友」，負責案件的助理地區檢察官指控派特森的發言明顯貶抑被告。

阿拉巴馬司法調查委員會指出，派特森2019年8月間在一次陪審團遴選時，使用帶有刻板印象意涵的亞裔英語口音，詢問在場的亞裔陪審團成員是否會說英語；他一天後在臉書(Facebook)發表聲明寫道：「如今自由派人士對於跟他們意見相左的所有人，一律扣上種族歧視者的帽子。」

2016年當選法官、共和黨籍的派特森已於6月底遭停職；「全國亞太律師協會」(National Asian Pacific American Bar Association)對派特森言行發表譴責聲明指出，派特森言行深化對亞裔社區有害的刻板印象，讓民眾因此不信任司法制度。