牙醫被控非洲殺妻騙保 墨國被捕引渡回美 丹佛開審

賓州牙醫魯道夫(右)2016年與妻子(左)在尚比亞狩獵，妻子中槍身亡，魯道夫稱她自殺，但他回美後領取近490萬元的壽險和意外死亡險，檢方指控他謀殺和郵件詐欺。(CBS電視台截圖)

丹佛市的聯邦地區法院11日開始遴選陪審員，以審理賓州的牙科專營業創辦人魯道夫(Lawrence Rudolph)被控2016年在尚比亞狩獵期間的殺妻案；魯道夫稱妻子是自殺，但聯邦檢方指他回美後領取妻子近490萬元的壽險和意外死亡險，指控他謀殺和郵件詐欺 。

聯邦謀殺最高可判終身監禁或死刑，郵件詐欺最高判監20年及罰款。

67歲的魯道夫稱自己無辜，說他向尚比亞警方表示，他上廁所期間，妻子收拾兩人的獵槍時開槍自殺。

但檢方反駁說，證據顯示妻子無法自殺，她的傷口是2呎到3.5呎外的槍擊，自己不可能從遠處扣動扳機。檢方還指控蘿莉·米里隆(Lori Milliron)在魯道夫殺妻和與魯道夫的關係上對聯邦大陪審團撒謊。米里隆是魯道夫在匹茲堡地區的業務經理和情人，她被控做偽證和成為案件從犯。

魯道夫和妻子愛好狩獵，兩人2016年10月16日在尚比亞凌晨起床，魯道夫稱在廁所聽到妻子尖叫，出來看到她心臟中彈流血倒在地上，槍在身旁。當地警方確認為意外死亡，魯道夫在遺體火化後回美。

但妻子的好友數周後致電美國駐南非使館的聯邦調查局(FBI )專員，對自殺和遺體火化提出質疑，認為死者是反對火化的天主教徒，並指魯道夫有婚外情。

FBI接到舉報展開長期調查，美國駐尚比亞領事對魯道夫迅速火化妻子遺體也感到驚訝。但辯護律師表示，他們夫妻雙方有死後火化的約定。

魯道夫2017年領到近490萬元保險 收益，辯護律師說，保險公司經過調查才發出給付，魯道夫擁有數百萬元資產，沒有騙保動機。

辯護律師表示，魯道夫與妻子結婚34年，沒有證據支持謀殺理論，檢方的指控是根據FBI特工的脆弱證據，而且距尚比亞當局確認意外死亡過了很久；居住在墨西哥的魯道夫後被FBI逮捕並引渡回美。

在丹佛市審案是因為兩人在亞利桑納州有房屋、多個保險公司位於科羅拉多州。