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加州優勝美地林火擴大 威脅珍貴紅杉群

編譯盧炯燊／綜合10日電
優勝美地國家公園發生山林大火，圖為大火吞噬樹林。(美聯社)
優勝美地國家公園發生山林大火，圖為大火吞噬樹林。(美聯社)

加州發生大面積山林大火，優勝美地國家公園(Yosemite National Park)的馬里波薩谷巨杉林(Mariposa Grove)需要關閉，600多名露營人士需要撤離。這個巨杉林內種植了世界上最巨型和最古老的紅杉樹，大批消防員及其他部門的救援人員正全力撲救，保護這些大自然寶藏。

截至目前為止，這場山火已經燒毀了250畝(約101公頃)林木。

巨杉林內種植有500餘棵紅杉樹，有些已有3000年歷史，十分珍貴，部分紅杉樹更獲命名，包括一棵名為「灰熊巨人」(Grizzly Giant)的3000年巨杉。儘管迄今未有紅杉樹被燒毀，但如果火勢不斷擴大的話，更大威脅仍然存在。

據報火勢一度失控時，當局動用防火箔包裹巨杉的樹榦作為保護，而山火原因仍在調查。國家氣象局高級氣象學者巴洛(Jeffrey Barlow) 表示，尤幸周末風勢較弱，有助消防員撲救。

目前除巨杉林需要關閉外，優勝美地國家公園其他地方仍然開放，但位於公園營地的一個小社區瓦沃納(Wawona)，數百居民8日晚上收到疏散令，一家著名小旅館的住客也不例外。

巨大的紅杉原產於加州內華達山脈(Sierra Nevada)一帶70個紅杉林內，一度被認為不怕火，然而一個世紀以來的山火頻繁出現，加上天氣乾燥，氣候變化劇烈及具有破壞性，紅杉現在反而愈來愈變得脆弱。

過去兩年，內華達山脈的7.5萬棵大紅杉，有20%遭閃電引發的山火燒死。

一年半前，一場猛烈的風暴席捲了馬里波薩谷巨杉林，15棵巨大的紅杉及無數其他樹木倒塌。倒下的樹木以及遭樹皮甲蟲殺死的大量松樹，進一步為大火提供了充足的燃料，成為一個惡性循環。

專家表示，全球氣候變化導致愈來愈嚴重的乾旱現象，山火發生的次數更加頻密及猛烈。美國西部地區現時幾乎全年都發生山火，已經成為新常態，不再是過往只在夏初至秋末才發生。

山火 加州 優勝美地

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