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911調度員拒派救護車 被控過失殺人

記者胡玉立／綜合報導
蒂琴內爾手持她母親克朗克的遺照。(美聯社)
蒂琴內爾手持她母親克朗克的遺照。(美聯社)

賓州一名911調度員因為不願協助派遣救護車，罕見被控過失殺人罪。現年50歲、住在韋恩斯堡(Waynesburg)的911調度員普萊斯(Leon Price)6月29日被提審並被保釋，他同時被控魯莽危害、官方壓迫和阻撓。

全案發生在2020年7月，普萊斯負責答覆現年38歲的蒂琴內爾(Kelly Titchenell)來電；當時她要求協助派救護車載她54歲的母親克朗克(Diania Kronk)去醫院。普萊斯在四分鐘通話中，不斷詢問蒂琴內爾，她母親是否同意去醫院。蒂琴內爾雖不斷懇求表示如果未獲醫療協助，母親「會死掉」，但普萊斯在沒有獲得更多保證的情況下，最後沒有派車。克朗克次日陳屍家中，死於內出血。

蒂琴內爾說：「如果他們派了救護車，我相信她今天還活著。」律師博林德(Lawrence E. Bolind Jr)以普萊斯「無情拒絕公共緊急醫療服務」為由，6月代表蒂琴內爾提起聯邦訴訟，同時被控的還有格林郡(Greene County)及兩名911主管。格林郡檢察官上周對普萊斯提出控罪。

博林德表示，「當你打911電話時，電話另一端的人不該為是否提供服務提出條件。我們提控是希望這種事情永遠不會發生在其他人身上。」

911錄音顯示，蒂琴內爾在電話中描述母親需要去醫院治療，普萊斯則不斷詢問她母親是否「願意去」距離她居住地席卡默(Sycamore)約半小時車程的醫院。正從自己的家中開車趕去看母親的蒂琴內爾多次答道：「她會的，她會去的，不然她會死掉。」普萊斯表示會派救護車，但仍強調「我們真的需要確定她願意去。」當蒂琴內爾表示她還有十分鐘可到母親家時，普萊斯要她到了以後，確定她母親願意搭救護車，再打911。

蒂琴內爾說她到達時，母親赤身裸體站在前廊上，語無倫次，後來「只是一直說她沒事，她很好。」由於母親家收不到手機訊號，她又找不到母親的固定電話，加上她想其他家人會很快查看母親狀況，回程就沒有再撥打911電話。第二天，蒂琴內爾的哥哥發現母親已死。

格林郡地方檢察官魯索(Dave Russo)表示，他仍在調查有無任何政策或培訓允許該郡911調度員拒絕為來電者提供服務；「我們都應得到平等保護和醫療服務，」魯索說：「我非常擔心社區這方面的安全。」

全國緊急號碼協會(National Emergency Number Association)總法律顧問、伊利諾伊州律師凱利(John Kelly)表示，因調度員未能提供幫助而受到刑事指控的情況非常罕見，但確曾發生。

因為911接線員調度不當，致使賓州婦女克朗克冤死。(美聯社)
因為911接線員調度不當，致使賓州婦女克朗克冤死。(美聯社)

檢察官 手機 賓州

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