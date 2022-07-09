被影射戀童 前阿州法官告誹謗遭駁回

前阿拉巴馬州高等法院法官摩爾指控被搞笑男星薩沙拜倫‧柯恩在節目中設局惡整，影射有戀童癖傾向，提出誹謗官司求償9500萬元。(美聯社)

前阿拉巴馬州 高等法院法官摩爾(Roy Moore)指控遭到搞笑男星薩沙‧拜倫‧柯恩(Sacha Baron Cohen)電視節目設局，在2018年播出的節目中被惡整，影射有戀童癖傾向；摩爾對柯恩及有線電視頻道Showtime提出誹謗官司，求償9500萬元，但官司7日被聯邦第二巡迴上訴法院駁回。

美聯社8日報導，摩爾夫妻發表書面聲明表示將上訴；聲明中寫道：「美國民眾遭柯恩惡整已經很久了，他這種行為應該遭制止。我們會上訴。」

位於曼哈頓的聯邦第二巡迴上訴法院三位法官組成的審議庭7日投票 ，裁定維持下級法院原判，駁回摩爾官司，理由是摩爾參加拍攝前，已與製作單位簽署同意協議。

裁決書中寫道：「幽默是合法表達的重要媒介，對於個人、社會與政府福祉都很重要。」

柯恩主持的Showtime搞笑影集「誰是美國？」(Who Is America？)，內容以惡整公眾人物為主；2018年播出的節目中訪問摩爾時拿出虛擬的「戀童癖偵測器」，機器靠近摩爾時突然發出警示聲；表情嚴肅的摩爾後來中斷訪問，自行離開。

第二巡迴上訴法院法官裁定，節目中的橋段「明顯是搞笑手段」，沒有觀眾會因此認定柯恩意圖指控摩爾是戀童癖。

摩爾以節目播出造成精神壓力為由，對柯恩、Showtime提出誹謗官司且求償9500萬元。

2017年，身為共和黨強硬派的摩爾角逐阿拉巴馬州聯邦參議員選舉時，遭爆料30多歲時曾與未成年少女有性關係；摩爾否認爆料內容，但敗給民主黨 對手瓊斯(Doug Jones)。