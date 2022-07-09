與4女有染 WWE前總裁16年付1200萬封口費

現年76歲、甫於6月自願辭職的美國職業摔角前總裁兼執行長麥克馬洪，被爆16年來支付超過1200萬元「封口費」。(美聯社)

華爾街 日報報導，現年76歲、甫於6月自願辭職的美國職業摔角(World Wrestling Entertainment，WWE，亦譯世界摔角娛樂)前總裁兼執行長麥克馬洪(Vince McMahon)，為了壓下對他性行為不端和不忠的指控，過去16年支付了超過1200萬元「封口費」。

知情人士透露，這些錢分別付給四名過去隸屬於WWE的女性，包括前摔角手、前承包商、前律師助理和前經理，她們均與麥克馬洪簽下保密協議，不對外討論任何有關他的潛在法律索賠或雙方關係。

其中，麥克馬洪與前摔角手達成的封口費協議達750萬元；對方聲稱麥克馬洪強迫她為他口交，在她拒絕進一步性接觸後，2005年被拒絕續約。知情人士說，2018年該摔角手找律師與麥克馬洪接觸，雙方協商出前述保密協議。

另一份於2008年簽署的保密協議，事涉一名WWE合約商；對方向WWE展示她從麥克馬洪那裡收到的「不請自來」裸照，並指麥克馬洪對她性騷擾 ；雙方達成100萬元封口協議。

至於2006年的一項協議，與一名替麥克馬洪工作10年的前任經理有關，據稱麥克馬洪主動與她有性關係，對方獲得100萬元封口費。

華爾街日報稍早曾報導，麥克馬洪和一名他有染的前WWE律師助理，1月達成300萬元封口費協議；知情人士說，WWE董事會已展開調查。

與此同時，WWE董事會也在調查WWE主管勞里納蒂斯(John Laurinaitis)與同一名前律師助理發生性關係的指控。此外，董事會也在研究2012年勞里納蒂斯與一員工達成的150萬元保密協議，協議涉及該員工聲稱當自己洩露了與勞里納蒂斯有染一事後，遭到降級，所以決定索賠。

勞里納蒂斯曾是摔角手，摔角場上名為約翰尼·艾斯(Johnny Ace)，他曾任WWE人才關係主管八年，2012年被迫改任較低職務。

WWE發言人表示，公司正在配合董事會調查；該發言人並指麥克馬洪與前律師助理之間是雙方合意關係，公司正認真對待這些指控。