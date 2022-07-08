臨刑前宗教要求未獲滿足 德州死刑犯暫停行刑

聯邦法官下令，暫停執行德州死刑犯岡薩雷斯預定7月13日注射行刑的安排，除非監獄當局能夠符合岡薩雷斯的所有宗教要求。(美聯社)

德州 死刑犯岡薩雷斯(Ramiro Gonzales)預定本月13日注射行刑，但聯邦法官6日下令暫停執行，除非監獄 當局能夠符合岡薩雷斯的所有宗教要求。

美聯社報導，岡薩雷斯2001年在德州西南部開槍擊 斃18歲的布莉姬‧湯森(Bridget Townsend)，遺骸在她失蹤近兩年後才找到。

39歲的岡薩雷斯原定13日接受注射執行死刑，但他要求行刑時，他的女性精神顧問須獲准進入死刑室並大聲禱告，同時讓她握著他的一隻手，而她的另一隻手要放在他的胸膛上。

岡薩雷斯6月提交的法院文件指出，「接收神的觸碰是聖經中神聖的概念，即便是痲瘋病患者都能獲得神的觸碰眷顧，我請求明確的肢體接觸，這對我很重要」。

德州刑事局官員同意岡薩雷斯的幾乎所有要求，但不准精神顧問握著他的手。

官員表示，若是握手，這名女性顧問可能會太靠近輸送毒劑的靜脈注射管線，恐危及她的安全，也可能阻礙當局及見證人觀看行刑過程。

岡薩雷斯提出民事訴訟，譴責德州監獄系統侵犯他的宗教自由後，法官埃斯克里奇(Charles Eskridge)發布初步命令，下令德州監獄官員答應岡薩雷斯的所有宗教訴求。

德州刑事局發言人亞曼達‧赫南德茲(Amanda Hernandez)6日表示，當局「正在評估法院的決定」。

德州檢察長辦公室在6月提出的法院文件中寫道，監獄當局「沒有限制岡薩雷斯的任何宗教行為，不僅會讓他的精神顧問進入行刑室就近陪伴，並允許顧問觸碰他的胸膛靠近心臟之處。」

這不是德州監獄當局首次因為宗教問題而延後行刑，德州監獄去年也曾多次因為拒絕讓精神顧問觸碰受刑人並大聲禱告而延後多名受刑人的死期。

2021年4月，德州監獄局修改禁止精神顧問進入行刑室的規定，但限制顧問所能有的行為。