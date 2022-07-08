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安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

芝加哥國慶槍手 案發前晚才罵丹麥濫殺者「白癡」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥國慶遊行濫殺案槍手克里莫的父親羅伯特．克里莫。(Crimobob推特 )
芝加哥國慶遊行濫殺案槍手克里莫的父親羅伯特．克里莫。(Crimobob推特 )

在芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)開槍濫殺的嫌犯克里莫(Robert Crimo III)的父親羅伯特．克里莫(Robert Crimo Jr.)7日說，案發前一晚他還跟兒子談論過丹麥哥本哈根購物中心的一宗大規模槍擊案， 當時兒子還批評該名槍手說「這傢伙是白癡」，並說這種行為只是讓更多人支持禁槍，因此案發後「我們感到非常震驚」。

羅伯特．克里莫在接受ABC電視台電話採訪時說，在襲擊案發生前的13個小時，他和兒子聊天約一小時，當時兒子心情很好。而在國慶日前三天，妻子也問過兒子7月4日有沒有計畫？兒子說：「沒有。」

他還表示，對於伊州州警因為他簽署允許兒子獲得伊州購買槍枝或彈藥所需的同意書而對他調查，他不會擔心。他說，「我填寫了同意書，讓兒子完成伊州警察的取得FOID卡程序。警方會做背景調查。不管這意味著什麼，我也不確定。你可能被批准，可能被拒絕，最終他獲得批准了。」

2018年曾競選海嵐公園市市長的羅伯特．克里莫說，當時他同意替兒子簽署申請書，因為以為兒子會去靶場練習射擊，他說，兒子用自己的錢購買了這些武器，自己開車去槍店取槍，也以他自己的名義登記。他完全不知道兒子的殺戮計畫，也不清楚背後的動機。

「不管當時他腦子裡在想什麼，去殺害和傷害無辜的人都是愚蠢的」，他的心與所有受到影響的家庭同在。

他還否認有關兒子在家中遭受虐待的傳言，並稱兒子「品行良好」。

雖然羅伯特表示會支持兒子，也會出席所有的法院聽審，但他對這起悲劇感到「憤怒」，「我想要他被判長期監禁」，「你要為自己的行為承擔後果，他沒必要這樣做，但他做出了選擇，我覺得這顯然是精神疾病」。

他還提到，兒子的犯罪動機不是仇恨，還說他的一位老朋友的親戚也在槍擊案中受傷，當被問及受害者時，羅伯特表示，「我無言以對，我很驚訝，太可怕了」，「這一切太不真實，我也失去了一個兒子，這糟透了」。

曾經一度擔任R&B天王凱利(R. Kelly)的律師史蒂夫．格林伯格(Steve Greenberg)目前擔任羅伯特．克里莫和其妻子的律師。

格林伯格說，「克里莫的父母希望每個人都意識到，他們和其他人一樣在受苦」。

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