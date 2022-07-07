芝加哥國慶慘案 勇父把2歲兒藏身體下方 挨槍送命

美國伊利諾州芝加哥郊區的高地公園市4日舉行國慶遊行期間發生大規模槍擊事件，至少7人死亡，其中包括凱文與伊莉娜．麥卡錫夫婦（圖）不幸遇害。伊莉娜的父親指出，凱文用自己的身體保護年僅2歲半的兒子艾登，讓他得以幸免於難。(路透)

伊利諾州芝加哥 郊區的高地公園市（Highland Park）4日舉行國慶遊行 期間發生大規模槍擊 事件，至少7人死亡、近40人受傷。其中，凱文與伊莉娜．麥卡錫夫婦（Kevin & Irina McCarthy）不幸遇害，留下年僅2歲半的兒子艾登（Aiden McCarthy）變成孤兒。艾登的外祖父受訪時表示，他之所以能幸免於難，是因為凱文用自己的身體保護他。

《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）7日報導，伊莉娜的父親萊夫伯格（Michael Levberg）表示，凱文保護自己的兒子時喪命，「他遭到槍擊時，把艾登藏在自己的身體下方」。

萊夫伯格說，槍擊事件發生後，艾登「在街上走著」。隨著小男孩一個人的照片開始流傳，萊夫伯格的一位鄰居路過，並把照片拿給他看，他認出小男孩是艾登，隨即到高地公園警局接外孫。他說，艾登告訴他，「媽媽跟爸爸快來了」。

根據報導，艾登的祖母瑪歌（Margo McCarthy）也是槍擊案傷者之一。她幫忙照料小孩，當天跟兒子與媳婦一起去看國慶遊行。

瑪歌的親戚蒙哥馬利（Montgomery Kersten）告訴記者，槍擊開始的時候，瑪歌正抱著艾登，遭擊中頸部與一隻耳朵，並因傷接受治療，凱文則被子彈打中股動脈（Femoral artery）而身受致命傷，「她倒下時，艾登就在他的父親身下。我相信，這是上帝在照顧他，主救了艾登，也救了瑪歌」。