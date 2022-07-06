芝加哥槍手案發後開車赴威州 考慮發動第2次槍擊

芝加哥高地公園4日舉行國慶遊行期間爆發重大槍擊案、造成7死近40傷。警方最新消息指出「槍手克里莫三世曾考慮發動第2次襲擊」。(路透)

芝加哥高地公園（Highland Park）4日舉行國慶遊行期間爆發重大槍擊 案、造成7死近40傷。警方最新消息指出「槍手克里莫三世（Robert E. Crimo III）曾考慮發動第2次襲擊」。

BBC報導，根據警方說法，21歲的克里莫三世發動襲擊後驅車2個多小時前往威斯康辛州（Wisconsin），他在那裡看到另一個美國國慶日慶祝活動「並考慮發動另一場襲擊」。

檢察官 透露克里莫三世6日出席聽證會時對槍擊事件供認不諱，調查人員也表示他在襲擊事件後試圖將手機丟棄在威斯康辛州的麥迪遜市（Madison）。克里莫三世還稱「自己偽裝成女性以便與逃離的居民一起逃離高地公園」。

聽證會提供的細節指出，監視器影片顯示克里莫三世在襲擊後離開該地區並丟棄步槍，然後開著母親的車向西北行駛約150英里（約240 公里）到達麥迪遜市。

檢察官6日表示從槍擊現場回收83個用過的彈殼以及步槍彈匣，導致人們對其如何購買槍支 提出質疑，稱「克里莫三世為何能通過旨在防止有潛在危險的人購買武器的背景調查」，此外還在其家中發現另外3把槍支。警方表示他之前曾與執法部門有過2次接觸，但過去一年仍能夠購買5支槍。

據報導，2019年4月克里莫三世曾企圖自殺，同年9月又有家庭成員報警稱他暴力威脅要「殺死所有人」，當時警方從克里莫三世家中繳獲16把刀、1把匕首和1把劍但並未將其逮捕。今年4月克里莫三世前往當地猶太教堂時也一度表現可疑，但最終未發生任何事故。