被訴類鴉片藥成癮 3配銷商獲判無罪

西維州兩地方政府控告三大類鴉片藥劑配銷商「過量成癮」官司，聯邦法院法官「依法律事實」宣判被告無須負責。(Getty Images)

西維吉尼亞州 兩地方政府控告三大類鴉片藥劑配銷商「過量成癮」官司，聯邦法院法官費柏( David Faber)5日「依法律事實」宣判被告無須負責。類鴉片止痛藥劑泛濫，已成為全美毒品 使用過量致死的主因。

凱柏爾郡(Cabell County )和韓廷頓市政府控告美源柏根製藥公司(AmerisourceBergen Drug Co.)、基本健康(Cardinal Health Inc.)和麥克森( McKesson Corp.)三家類鴉片止痛劑配銷商，說它們往當地藥房、診所賣出「海嘯量」的類鴉片止痛劑，造成無數居民上癮及社區危機，該對各自「無理、冒進、不顧民眾健康及安全」的行為負責。

距兩造律師結辯將近一年後，費柏在長達184頁的判決文中表示，「類鴉片劑危機對兩地人民造成相當大的損害沒錯，很自然會讓人想要找人負責，但究責不能靠同情心，而要依據法律事實」，「根據法庭發現的事實與做成的結論，判決應該有利於被告。」

被告方曾認為，若類鴉片劑的藥方開出太多，要怪醫師、各方溝通欠佳以及聯邦公衛官員制定的用藥額度。

原告的主要論點是，三大配銷商造成公眾權益的損害是鐵一般的事實；費柏和該州最高法院則以「適法性」作為判決的基礎，僅從配銷行為是否干預或損害公眾財或公眾資源的觀點，衡量有否違法。

法官指出，原告無法證明在兩地銷售了大量「過度使用有害健康」類鴉片劑，是被告「無理行為」所造成。

基本健康公司表示，法官的判決承認了「我們呈給法庭」的說法：「我們不製造、行銷、開具藥方，我們只提供安全的管道，把藥劑從製造商手裡送到數千家醫院、藥房客戶手裡，這些客戶再根據醫師處方，把藥劑分配到病患手裡。」

全國類似的官司有3000多起，有些已經達成和解結案。