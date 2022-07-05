拿非裔圖像當槍靶 密西根州警長道歉

圖為警察訓練時打輪廓靶。(美聯社)

密西根州法明頓山丘(Farmington Hills)市警察 拿非裔 圖像當靶子練習打靶，現場照片外流，該市警局長傑夫‧金恩(Jeff King)公開道歉，並向市議會承諾檢討改進。

金恩上月在市議會上表示，已針對這件事進行「法律檢討」，他會負責。他表示，射擊訓練的最大目的是讓警察熟悉「某些情況下」會接觸到的人，不是其膚色。「我們的社區很多元，包括本局，也很多元、包容，我們訓練時也是如此。」他說他會盡快對外公布調查、檢討的結果。

律師官韋布斯特-考克斯(Dionne Webster-Cox)6月在臉書上說，某家人的孩子參加童子軍參觀警察局活動後，把一些非裔被射得滿身蜂窩的練靶照片，傳到她的律師事務所，這家人拜託她替他們講話，也把照片傳出去。

她認為有些機構、都市必須做到「極度的誠實」，承認自己有負面的偏見，想辦法改變，「要不然，你們會碰到更大的歧視案件，更多告法明頓山丘市、學區、警察局的官司。」

警察和非裔之間的問題已經夠多，俄亥俄州 艾克隆市為上周警察集體開槍射殺25歲非裔沃克引發的抗議，4日實施宵禁。

金恩說，法明頓山丘市本身受傷，就是最令人傷心的事。「我不能忽視此事，我向各位保證，這件事過後，我們會更強大，會變得更好，會更透明，整個社區(經過我們檢討改善後)會變得更好。」

他說，警察練習靶85%是白人，15%是非裔，訓練時混合「非威脅」類和「威脅」類的靶，目的是讓員警熟練瞬間決定「救命、取命或非威脅性」狀況的應對方式。

童子軍看到的應是「威脅評估｣靶，不是取得目標的「輪廓靶」。一般訓練，都混合不同性別和人種的靶，練習各種「威脅性」和「非威脅性」的狀況，如何立即反應處理。他向童軍團體道歉說，引導參觀時，未事先解釋清楚，今後民眾參觀警局時，一定會「充分簡報、說明」練習靶的分類和意義。