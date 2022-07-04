全美李斯特菌感染案例爆發23起 1死1流產

李斯特菌可能存在於遭污染的生菜，或未煮熟的肉類中。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )上周五表示，國內近期已發生23例李斯特菌(Listeria)感染事件，已導致一人死亡，其中多數病例出現在佛州 。CDC表示，目前尚不確定此狀況究竟是感染事件爆發，還是零星個案的巧合，也尚不確定真正的致病原因，李斯特菌感染大多數與不乾淨的食物有關。

從去年1月至今年6月上旬之間，全國已出現23個李斯特菌感染病例，其中12例出現在佛州，麻州及紐約州各兩例，科羅拉多、喬治亞、伊利諾、堪薩斯、明尼蘇達、新澤西及賓州則各一例，其中伊州的感染為死亡案例，還有一例導致流產。

此外，絕大多數案例在發病前一個月，曾經有佛州旅遊史；而這些染病患者的年齡中位數落在72歲，但是遍布於1歲至92歲間。

CDC表示，由於許多人可能吃下帶李斯特菌的食物而無症狀，因此真正的案例數很可能比已知的要多；不過可能仍需三至四周左右，才能確定這些案例是零星巧合，還是爆發李斯特菌感染事件，目前也不確定這些案例真正的致病原因。

李斯特菌主要存在於水、土壤或糞便中，感染李斯特菌的主原是吃下受到污染的食物，例如未煮熟的肉類、未消毒的牛奶、生菜等，也可能在如熱狗、午餐肉等高度加工食品中出現。

感染李斯特菌後，一般在兩周後出現症狀，包括發燒、嘔吐、腹瀉等，年長者、身體有免疫不全狀況者及孕婦等屬高危險群；此外，孕婦感染李斯特菌後，腹中胎兒高機率也會被感染。

CDC表示，民眾若有症狀，且屬高危險群者，應盡速就醫，曾有佛州旅遊史者更需留意。