警察工作危險 人力不足 各地撒錢招募年輕新血

洛杉磯市長賈西提拍拍剛從警察學校畢業的新進警察。(美聯社)

在犯罪問題日益受到關注的當下，年輕人對危險的警察 執法工作與趣缺缺，警務工作過去被視為是高薪與豐厚養老金的公職，但已一去不復返；愈來愈多人辭去警職，各地警隊均出現人手嚴重不足的窘境。

根據「警政研究論壇」(Police Executive Research Forum)最近對美國及加拿大 184支警隊的調查發現，2021年警察辭職人數比2019年高42.7%。儘管2021年警員的招聘人數，較2020年下降的20.5%有所反彈，但仍比2019年的水平低 3.9%。這種情況，美國比加拿大更為惡劣，自然祭出各種方法來招攬。

洛杉磯 警察招聘及就業主管麥卡尼(Aaron McCraney)表示，洛杉磯警察人數從2019年的1萬多人下降至目前的9300人左右。在截至6月30日的財政年度，增聘了574人，高於近年平均的500人，然而在此之前，新入職的僅有174人。

為了吸引年輕人加入警隊，洛杉磯警察局大撒金錢，為新加入者每月提供1000元住房津貼，並考慮發給簽約獎金。

鳳凰城市議會為了吸引「新紮師兄」（香港電影，描述勵志警察），最近批准菜鳥警察每年加薪2萬元，薪水超過6.8萬元。

芝加哥警局招聘負責塔利(Yolanda Talley)表示，警隊還欠缺1300人方能達到1.25萬人的全員目標。在新冠疫情期間，招聘工作基本停止，而退休人數持續增加，使警力大為吃緊，為此警察學院已加強外展工作，希望每月能增加100人。

他指出，薪酬並不是最關鍵，最重要的是必須改變公眾對警察的固有負面看法。

這些年來，不少死亡事件均涉及警察，他們在年輕人的印象中更加低下，其中2020年明尼亞波利斯白人警察以膝蓋壓頸，跪殺非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)引發騷亂後，願意投身警隊的人更大幅下降。

明尼亞波利斯警察史蒂芬(Blake Steffen) 承認，有朋友對他的身分「另眼相看」，認為在警隊工作是瘋人所為。他有時甚至在街上給人辱罵，但他強調，只要真誠的為市民服務，民眾自然會對警察的印象有所改觀。