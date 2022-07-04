非裔男逃避攔檢被開60槍身亡 民眾憤怒示威 開槍8警停職調查

俄州非裔沃克逃避攔檢，遭警察射殺，身中60多槍身亡。圖為多名警察圍住他的車子。（Getty Images）

俄亥俄州 艾克隆(Akron)上周發生一起非裔男子在未持有武器的情況下遭警察 射殺，而且身中60多槍，引發民眾憤怒上街示威。死者是25歲的沃克(Jayland Walker)，據稱案發當天為了閃避臨檢才爆發衝突；沃克後來棄車逃逸，卻在逃跑的途中中槍，雖然事後被送往醫院救治，仍不幸死亡。

俄州非裔沃克逃避攔檢，跑下車後，遭警察射殺，身中60多槍身亡。圖為多名警察追逐時，在其身後開槍。（Getty Images）

根據警方3日公布的攝影 機畫面，開槍的警察多達八人，目前尚不清楚警方共擊發多少子彈，但沃克家屬表示他身上有超過60處的槍傷。

監視畫面釋出後，許多民眾憤怒前往艾克隆司法中心示威，全國有色人種促進會(NAACP)主席強生(Derrick Johnson)形容沃克的死亡根本是蓄意謀殺，而且毫無意義。

據稱警方於6月27日上午以違反交通及駕駛設備規定為由，要求沃克接受臨檢；沃克不從且逃逸，不到一分鐘，他的車輛卻突然發出巨大的聲響，但後來經攝影畫面證實只是汽車發出的火焰；艾克隆警察局長麥利特(Steve Mylett)指出，發出聲響後，現場的警察才將整起事件從應對「一般臨檢」，改為「對公眾具有威脅」的事件。

俄州非裔沃克(逃跑者)逃避攔檢，跑下車後，遭警察射殺，身中60多槍身亡。圖為一名警察在其身後開槍。（路透）

沃克幾分鐘後開始減速，接著他從行駛的車輛中跑出來，當時臉上還戴著滑雪面罩；警方嘗試幾次用電擊槍攻擊都失敗後，雙方一陣追逐來到停車場，隨後傳出接二連三的槍擊。

麥利特指出，透過攝影畫面要判斷沃克當時的行動舉止非常困難，但從現場靜態畫面的幾張照片看來，其一沃克疑似「將手放到腰間、似乎要取出什麼」的模樣；第二張是他轉身對警察作勢攻擊；第三張照片則顯示他有將手臂向前方伸出的動作。

俄亥俄警方追捕非裔逃避交通攔檢，開60槍打死嫌犯，引發群不滿。（路透）

警方事後在沃克的車內找到一把已裝有子彈的手槍和一只婚戒，事後也在現場找到和這把槍一致的彈殼，使警方認定沃克確實有從車內開槍，麥利特也說：「當時每名警察都是獨立面對沃克，他們都認為沃克轉身後很可能會有開槍的動作。」

俄亥俄州檢察長約斯特(Dave Yost)矢言將對此事進行一場「完整、公平且專業的調查」，並警告「隨身攝影經只是全篇故事的一部份」；涉案的警察目前全被停職接受調查。