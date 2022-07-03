獨留22月大幼兒車中熱死 喬州粗心父判無罪

粗心男子哈里斯熱死幼子，喬州法院判其無罪，檢方不服。圖為2014年檔案照。(路透)

喬州 一名男子將22個月大的幼兒留在汽車 內，結果孩子活生生熱死，該名男子其後被控謀殺罪，但喬州高等法院6月最終裁定他無罪，檢方計畫要求法院重新考慮裁決。

事發於2014年6月18日一個酷熱的早上9時半，喬州科布郡(Cobb County)33歲男子哈里斯(Justin Ross Harris)如往常一樣載著22個月大兒子庫珀(Cooper)，準備送他到日託中心，然後自己回公司上班。

可是這一天，他卻忘記庫珀仍在其SUV車內，在公司上班7個小時後，下班時才發現兒子在車上扣著安全帶，活生生的熱死了。他事後被指蓄意將兒子獨留在車內，被控三項謀殺罪、兩項虐待兒童罪以及三項與未成年人電子交換淫穢材料罪名。

美國每年夏天有數十名兒童給留在汽車內而熱死，在此案發生這一年也有31名兒童因此而死，然而此案尤其受到注目，在於檢方指哈里斯為了擺脫作為父親的重擔而蓄意採取這個做法。

2016年，科布郡地方法院陪審團認同檢方的說法，指哈里斯過著雙重生活有婚外情，裁定他謀殺罪成，終身不得假釋。

哈里斯不服上訴，妻子也不相信丈夫會殺死自己的兒子。在州高等法院的審訊中，控辯雙方集中於事發前哈里斯的舉動及表現，包括與一名16歲少女的情慾短訊。

最高法院陪審團6月22日以6︰3裁定，雖然大量證據令人信服哈里斯是個花花公子、甚至是變態性侵 犯者，但沒有證據證明他蓄意留下兒子在車內，因此推翻他的謀殺罪。但與未成年女孩交往的控罪仍然成立，三項相關罪名共監禁12年。

檢方表示計畫向最高法院提出動議，要求重新考慮裁決。

儘管在汽車內熱死兒童之事經常受到關注，但由於很少家長會被控謀殺，故此很快會為人忘記。

根據聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)數據，每年最少有數十名兒童因此死亡，光是今年至今已有9人死亡。而自1998年以來，死亡人數接近1000人，平圴每年38人。