1歲半兒子「只吃蔬果」被餓死 佛州素食媽被判一級謀殺

佛州素食媽媽讓1歲半兒子只吃蔬果，最後營養不良餓死。(本報資料照片)

佛州 一名全素食主義媽媽，因為只餵她1歲半的兒子吃蔬果跟母乳，導致營養不良，在去世時只有17磅，遠低於同齡嬰兒應有的體重，佛州李縣(Lee County)法院近日判處這位38歲的媽媽一級謀殺、嚴重虐待兒童等6項罪名，她將面臨終身監禁。

紐約郵報1日報導，2019年，崇尚素食主義的希拉（Sheila O' Leary）因為長期給自1歲半的兒子餵食生菜和水果，導致孩子被活活餓死。希拉和她的丈夫瑞安（Ryan O' Leary）之後被警方逮捕。瑞安目前仍被關押在李縣監獄 ，他將面臨和希拉一樣的指控。

報導稱，希拉的兒子埃茲拉（Ezra）死於2019年9月27日，當時他的體重只有17磅，比同齡嬰兒的平均體重輕7磅，只相當於7個月大嬰兒的體重。屍檢結果發現，埃茲拉死於營養不良引發的併發症 ，包括脫水、肝臟微脂肪變性和手腳腫脹。

Vegan mother Sheila O’Leary has been found guilty in the US of murdering her baby son who died after being fed only fruit, raw vegetables and breastmilk https://t.co/nTTvx4N7hr — LBC (@LBC) July 2, 2022

希拉夫妻倆告訴警方，他們讓埃茲拉遵循嚴格的素食飲食，只給他吃蔬菜水果，希拉也會給他餵母乳。埃茲拉死亡前一個星期，他沒吃什麼東西，並且難以入睡，但希拉沒有帶孩子看醫生。

值得注意的是，警方在調查本案時發現，希拉還有另外三個孩子，一名3歲男孩、一名5歲男孩和一名11歲女孩，他們身體也有明顯營養不良症狀，臉色蠟黃、體重低於同齡標準，其中一個孩子的牙齒已經腐爛。

警方以涉嫌犯有嚴重過失殺人罪和其他罪名，將希拉和瑞安逮捕入獄。希拉的宣判聽證會將於7月25日進行，她可能將面臨終身監禁的刑罰。