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知名律師殺妻 喬州高院駁回謀殺定罪

編譯孫梁／綜合1日電

喬治亞州高等法院30日駁回對一位著名律師射殺妻子的謀殺定罪，認為陪審團應選擇較輕的非自願過失殺人罪。

79歲的麥艾佛(Claud “Tex” McIver)曾是亞特蘭大的名律師，他因2016年9月在車上槍殺64歲的妻子而被定謀殺、嚴重攻擊、影響證人和持有槍枝罪，2018年被判終身監禁、影響證人被判五年監禁，以及槍枝指控被判五年緩刑。

妻子的密友黛妮·卡特(Dani Carter)2016年9月25日駕駛麥艾佛夫婦的福特多功能車，從兩人的農場度假後返回亞特蘭大，途中妻子坐在乘客座，麥艾佛在她後面。他讓妻子從前座中間的儲物盒取出他的槍給他，他開槍擊中妻子背部，送醫後不治。

喬州高等法院推翻對麥艾佛的重罪謀殺和持有武器定罪，但認可影響證人的定罪。首席法官柏格斯(Michael Boggs)在裁決中寫道：「審理法院錯誤地拒絕了麥艾佛請求的非自願過失殺人定罪，他的較輕定罪請求得到法律的支持，也與部分證據相符。」

高等法院的裁決意味著可對麥艾佛的指控重新開審，他的律師表示「麥艾佛被剝奪了公正的審判，因為陪審團沒有發現射殺是疏忽所致，而非故意殺人」。

麥艾佛2018年春受審時，沒人質疑他槍殺妻子，陪審員面臨的問題是他是否故意殺人。檢方認為麥艾佛是為了妻子的錢而殺她，但辯護律師說麥艾佛深愛妻子，她的死是意外的悲劇。

麥艾佛夫婦十分富有，而且人脈廣泛。麥克艾佛是一家知名勞工和就業律師事務所的合夥人，妻子則擔任一家企業總裁。

亞特蘭大 喬州 就業

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