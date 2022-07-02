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喬大前網球教練助富家子弟入校 10年收賄350萬 判2年半

編譯孫梁／綜合1日電
前喬治城大學網球教練恩斯特因收賄300多萬元以幫助富家子弟進入名校，1日被判刑兩年半。(美聯社)
前喬治城大學網球教練恩斯特因收賄300多萬元以幫助富家子弟進入名校，1日被判刑兩年半。(美聯社)

曾任前總統歐巴馬家庭私人教練的喬治城大學網球教練恩斯特(Gordon Ernst)，因收賄300多萬元以幫助富家子弟進入名校，1日被判刑兩年半，是大學招生賄賂醜聞案迄今最嚴厲的懲處。

恩斯特承認為了將富家子女以體育特長生的名義安排進喬治城大學，10年間收賄近350萬元，檢方要求判他四年監禁。

55歲的恩斯特在波士頓的聯邦法庭上表示，「我為自己沒有遵循對學生的教導而深感愧疚」。

恩斯特在給法官的信中說，他在羅德島州長大，已故的父親曾是全州的網球明星，對他的要求極嚴，甚至還有體罰，讓他感到父親不像是父親，而是個教練和暴君；但他的母親駁斥他的說法。

恩斯特在布朗大學期間打曲棍球和網球，後陸續擔任西北大學和賓州大學教練，2006年成為喬治城大學的男女網球隊的主教練，兩年後被朋友介紹給學校的招生顧問辛格(Rick Singer)，辛格是錄取賄賂陰謀的主謀。

在恩斯特每年招收的六個網球特長生中，至少有兩個不符合條件，最多曾有五名。聯邦檢方指出，他以賄賂的詐欺方式招收了20多名學生，而且與其他受賄招生的教練不同，恩斯特幾乎將所有賄賂都放進個人腰包，用來為女兒上私立學校付費和在鳕鱼角(Cape Cod)購房。

辯護律師請求法官判刑一年，說喬治城大學的學生大多來自富有和名望家庭，而恩斯特的起薪是5萬5000元，他以為受賄不傷害任何人，包括他的團隊。他2019年被捕後試圖改變自己的生活軌跡，當過半職網球教練、曲棍球裁判和租車公司的清潔工。辯護律師說：「恩斯特從白宮的家庭教練驟跌到最低層，相當罕見。」

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