德州卡車熱死移民案 死者增至53人 專家：這不會是最後一次

德州聖安東尼奧27日發生大量移民因高溫慘死貨車內的駭人案件，死亡人數至29日已增至53人。圖為一名男子在發現屍體地點旁的臨時紀念處跪地祈禱。(美聯社)

德州 聖安東尼奧27日發生大量移民 因高溫慘死貨車內的駭人案件，死亡人數至29日已增至53人，法醫正趕著核對死者身分；這起慘案也引發德州南方與西南方當局的擔憂，隨著氣溫一天天增高，穿越邊境的移民人數增加，今年夏天美墨邊境 移民死亡人數恐怕將大幅攀升。

對於德州這次的悲劇，智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深研究員多麗絲·邁斯納(Doris Meissner)說：「儘管如此可怕，但這不會是最後一次。」

聯邦海關與邊境保護局(CBP)最新數據顯示，5月逮捕的移民人數飆升至有紀錄以來最高水平，各類型走私大幅增加，西南部的邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)人員花更多時間回應遇險移民的911緊急電話。

這些雇用俗稱蛇頭的人口走私犯的無證客多來自墨西哥或中美洲國家，疫情間在美國法典第42條款(Title 42)公共衛生規定下，這類人更有可能被遣返或驅逐出境。

27日案件發生地點附近的35號州際公路是國內一大繁忙的貨運動脈，也是蛇頭經常使用的路線，移民及海關執法局(ICE)今年的幾次逮捕皆與聯結貨櫃卡車有關。

ICE聖安東尼奧國土安全調查辦公室代理特務萊拉比(Larrabee)說：「聯結貨櫃卡車很常見，因為這些犯罪組織正試圖將利潤最大化，這與金錢有關，塞進更多人的話利潤就更多。」

聖安東尼奧的氣溫已經數周突破三位數，這些走私的冷藏貨車內沒有空調或水，在類似的致命案件中，車內溫度超過華氏173度。

美國政府未針對邊境移民死亡人數執行全面統計，地方或州級官員發現的屍體或遺骸不會每次都加入聯邦統計中；根據聯合國國際移民組織(IOM)的紀錄，2021年有至少650人在試圖穿越美墨邊境時死亡，高於2014年後的任何一年。