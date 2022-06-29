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神父帶兒童跨州性虐 FBI追查紐奧良天主教會50年前舊案

編譯孫梁／綜合29日電
FBI擴大對紐奧良羅馬天主教會數十年前性侵兒童案的調查，可能根據100多年前禁止跨州性犯罪的曼恩法對牧師追加提控。(美聯社)
FBI擴大對紐奧良羅馬天主教會數十年前性侵兒童案的調查，可能根據100多年前禁止跨州性犯罪的曼恩法對牧師追加提控。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)擴大對紐奧良羅馬天主教會數十年前性侵兒童案的調查，知情者說，許多兒童被神父帶到外州和遊樂園旅遊期間遭到性虐待，FBI今年對十多個受害當事人進行問話，可能根據100多年前禁止跨州性犯罪的曼恩法(Mann Act)對牧師追加提控。

紐奧良天主教會的部分受害兒童是被帶到德州和佛羅里達州的主題公園期間遭到性虐待，儘管已過去數十年，但曼恩法沒有追溯期失效的限制；一名當事人說，他1970年代上五年級時被神父帶去科羅拉多和佛州，期間被性虐待。

FBI沒有對擴大調查做出評論，協助調查的路易斯安納州警也不置評，紐奧良教區拒絕做出回應，但教區領袖數十年來對神父性侵兒童的指控視而不見，在受到大量法律訴訟後尋求破產，FBI的最新調查將加深教區的法律危機。

FBI調查人員在考慮是否要求教會提供數千頁的秘密文件，這些文件在申請破產後受到法院的保護，但文件中有多年來教會面臨的虐待指控、受害人的訪談紀錄，以及教會將有問題的神父調走，而不是向警方舉報。

賓州大學教授、預防兒童受虐待的「美國兒童組織」(Child USA)執行長漢彌頓說：「FBI很少捲入神職人員的性虐醜聞，如今展開調查使受害人感到振奮。」

司法部一直試圖對性虐待兒童的牧師提出聯邦指控，但鮮有進展，包括賓州大陪審團2018年指控教會領袖全面掩蓋性侵，以及聯邦檢方同年要求紐約水牛城教會提供紀錄的調查傳票，最終都不了了之。

前紐奧良聯邦檢察官史拉瑟(Peter Strasser)表示，問題是如何確定聯邦犯罪，他曾認為聯邦指控會遇到障礙，將教會以預謀罪送審的複雜性很高，在教區2018年宣布57個性侵的牧師名單後，他拒絕對他們提控，而分析顯示，教區公布的牧師名單比實際性侵人數至少要少20人。

聯邦檢方近年來使用定義更窄的曼恩法來為性虐待案定罪，包括印第安納州一個牧師將16歲少女帶到外州性侵，而被判12年監禁。

紐奧良90歲的神父海柯(Lawrence Hecker)因性侵無數兒童，包括帶兒童到外州旅行，2002年遭盜聯邦調查後被解職。

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