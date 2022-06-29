員工在商業倫理考試作弊 安永會計師事務所被罰1億元

安永會計師事務所承認近年來公司部分審計師在政府規定的商業倫理考試中作弊，同意支付創紀錄的1億元鉅額罰款。(Getty Images)

聯邦證券 交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)28日公布，安永會計師事務所(Ernst & Young)承認近年來公司部分審計師在政府規定的商業倫理考試(ethics tests)中作弊，安永同意支付創紀錄的1億元鉅額罰款。

SEC表示，這是歷來針對審計公司開罰的最高額罰款；安永受罰部分原因是SEC曾詢問該公司此類不當行為，安永卻未呈報。

美國最大會計師事務所安永受罰案，是負責監督上市公司財務報表可靠性的此類專業人士聲譽的最新挫敗；四大會計師事務所之一，畢馬威會計師事務所(KPMG)2019年因違反道德規範被罰款5000萬元，該公司也有部分審計師在培訓考試中作弊。

「負責捕捉客戶作弊行為的專業人士在商業倫理考試中作弊，實在太不像話了，」SEC執法主任吉沃 (Gurbir Grewal) 指出：「尤其令人震驚的是，安永阻礙了我們對此不當行為的調查。」安永則強調，公司絕不容忍考試作弊，「對於這種不可接受的過去行為，(公司的)反應徹底、廣泛且有效。」

SEC指出，安永2019年6月接獲內部舉報，稱員工在商業倫理考試中作弊，這些考試是州會計委員會要求審計公司維持特許執照的部分規定。SEC調查畢馬威後，即曾詢問安永是否收到任何有關考試不當行為的報告；安永雖披露過去部分作弊事件，但未提到最新內部舉報的商業倫理考試作弊報告。

除1億元罰款外，安永還須委託外部公司進行兩次單獨合規審查，其一審查旨在促進道德誠信的內部政策，其二審查將評估2019年6月當SEC詢問作弊報告時，安永的律師和經理如何回應SEC。

SEC官員表示，安永過去也有違規行為和審計員工於培訓考試中作弊的歷史。根據和解令，2012年到2015年，逾200名安永員工利用測試軟體缺陷來操縱其培訓考試成績。SEC指稱，安永已解雇部分不當行為員工，28日並未起訴或與任何個人達成和解。監管機構則表示，調查仍在繼續，未來有可能對其他被告提訴。