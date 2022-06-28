人力短缺、機票高漲 數百小城夏季航班被迫停飛

今年夏季航空旅遊受到人力短缺、航班更動、飛機票價高漲等問題影響，航班數量無法達到預期。圖為紐瓦克國際機場停機坪。(美聯社)

國內機場 人流在上周創新高紀錄後，顯示機場旅客量正逐漸恢復到疫情 前水平，航班幾乎與2019年一樣滿，然而今年夏季航空旅遊受到人力短缺、航班更動、飛機票價高漲等問題影響，航班數量無法達到預期，數百個飛往小城市的航班被迫停飛，航空公司復原道路困難重重。

商會組織「美國航空協會」(Airlines for America)的資訊顯示，幾家航空公司已經進一步削減航班，將今年初計畫好的夏季航班減少15%。

去年夏天開始，強勁的需求、有限的供應以及幾乎翻一倍的燃油價格等因素導致機票價格高漲。根據旅遊預定網站Hopper的數據，今年國慶日國內來回機票票價平均437元，比2019年漲了45%。

近幾周延遲和取消的班機已經逐漸超過疫情前的水平，截至23日，6月國內航班約2.9%被取消，2019年同期約2.1%航班被取消。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)本月對航空公司高層施壓，要求業者審查夏季航班，確保能夠切實運作。

航空公司一直在大力招聘人員，試圖重建營運，就業水平正接近疫情前高峰。不少航空公司掙扎著填補職缺，仰賴外包商維持部分工作營運，若找不到人負責機上廁所清潔工作或搬運行李，就可能導致班機延誤。

麥肯錫公司(McKinsey & Company)航空顧問克里希南(Vik Krishnan)指出，新招聘的工作人員效率通常不如資深員工，因此航空公司不得不重新考慮航班的間隔時間，克里希南說：「大家普遍發現他們還沒完全準備好面對恢復的需求，以及恢復的速度。」

除了疫情期間產生的各種問題，極具破壞性且難以預測的雷雨風暴 也常是春夏航班的問題根源，今年也不例外，風暴通過東岸有時導致數百個班機取消。

達美航空(Delta)宣布將減少7月到8月的航班，讓營運更有彈性；由於空中交通管制問題、天氣因素，以及員工意外缺勤等因素，達美航空近幾周已經取消少百個班機。