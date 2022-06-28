拜登延續川普「留在墨西哥」政策 上任首見尋求庇護者試圖自殺

拜登政府官員正在等待最高法院的裁決，希望允許當局結束置移民人身安全於高風險的「留在墨西哥」政策。圖為一群移民涉水穿越葛蘭德河進入美國境內 。(美聯社)

一位移民 女性本月在墨西哥蒙特雷(Monterrey)庇護 所等待美國的庇護申請判決時試圖輕生，這宗個案成為拜登 政府被迫繼續執行前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策以來，第一起庇護尋求者試圖自殺的案例。

內部文件顯示，這名試圖尋短的女性目前已送往醫院治療並進入醫療保釋程序。

聯合國國際移民組織(IOM)墨西哥副主席麥克吉利夫雷(Jeremy MacGillivray)表示，這名女性有精神病史；他表示，美國應加強篩選程序，避免有精神病史的對象落入「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)的範疇。

國土安全部表示，這宗個案凸顯「移民保護協議」地方性的缺點。

拜登政府官員表示，將改善受「移民保護協議」保護的移民處境，但目前情況反映許多移民仍須等候多時，而這項措施便是當初決策者希望揪出紅旗案例的機制。

「移民保護協議」是川普時代針對移民的多項政策之一，拜登就任後試圖廢除此法案，包括川普於2020年3月公布公共衛生第42卷(Title 42)規定，這項規定當時可根據防止新冠肺炎疫情擴散，迅速驅逐越境的無證移民，包括尋求庇護者及無人陪伴的兒童。

許多政策在川普下台和疫情退燒後仍持續執行，這讓拜登政府招致黨內壓力和批評聲浪。

聯合國國際移民組織統計，「移民保護協議」2021年12月重新實施以來，至少有5600名庇護尋求者回到墨西哥等候移民法院裁決。

相較之下，川普政府在「移民保護協議」2019年1月實施到拜登2021年1月下旬就任期間，共遣返約7萬名庇護尋求者回到墨西哥等待法院發落。